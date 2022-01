Engell: Der er risiko for krig

Hvis Putin angriber Ukraine, kan han ikke regne med blot at tromle hen over landets forsvar - det kan blive en meget dyr og meget langtrukken krig, skriver Hans Engell

Hvor ligger de nærmeste Nato-flyvebaser i forhold til grænsen mellem Ukraine og Rusland?

Hvad nu hvis Nato forøger sin tilstedeværelse på disse baser med et antal kampfly, så kommer der jo en form for standoff, hvor russerne enten går i gang eller trækker sig tilbage?

Steen Wichmann, Stubbekøbing

Kære Steen

Situationen mellem Rusland og Ukraine er ekstremt spændt, og ingen tør udelukke konfrontationer eller krig. Da Ukraine ikke er medlem af Nato, er landet heller ikke omfattet af den kollektive sikkerhedsgaranti.

Om enkelte Nato-lande, for eksempel USA eller Storbritanien, på eget initiativ vil komme Ukraine til undsætning, levere våben- eller anden form for hjælp, er der ikke givet klare svar på.

Nato har ikke egne flybaser i området, men det har blandt andre Polen. I øvrigt er Ukraines eget forsvar de seneste år blevet væsentlig styrket. Så russerne skal regne med hård modstand, hvis de angriber. Det kan blive en lang og dyr krig.

Venlig hilsen Hans

Valgloven er uretfærdig

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Stemmer valgloven egentlig overens med grundloven, når det kommer til spørgsmål om tillægsmandater?

Den måde, valglovens paragraffer 77-79 er udformet, fratager faktisk en kandidatgruppe muligheden for at få del i 40 pladser i Folketinget, nemlig gruppen af kandidater uden for partierne.

En kandidat uden for partierne, der lige akkurat ikke får et kredsmandat, vil slet ikke kunne få et tillægsmandat, men vil opleve, at kandidater i samme storkreds får tildelt et tillægsmandat.

Er valglovens paragraffer 77-79 dermed ikke i strid med grundlovens paragraf 31, stk. 2., der siger, at valgloven skal sikre en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne?

En anskuelse er vel egentlig også repræsenteret af en kandidat uden for partierne og ikke kun partierne?

Lars J. Kristensen,

København N

Kære Lars

Valgloven er naturligvis ikke grundlovsstridig, men den er heller ikke retfærdig på alle punkter, hvilket vi blandt andet så ved kommunalvalget, hvor valgforbund giver flere helt skæve resultater.

Kandidater uden for partierne har jo mulighed for at blive repræsenteret, men det ville kræve en meget stor valglovsreform, hvis de skulle tænkes ind med hensyn til tillægsmandater.

En sådan omlægning er der ikke skygge af flertal for i Folketinget.

Venlig hilsen Hans

Arendt er velkommen på Borgen

Foto: Emil Agerskov

Hvad lavede Isabella Arendt fra Kristendemokraterne i Folketinget, hvor hun var med i aftalen om finansloven?

Hun blev da ikke valgt ind sidste gang - selvom hun lige siden har suget i min lomme.

Dennis Nielsen, København S

Hej Dennis

Isabella Arendt er IKKE medlem af Folketinget, har ingen stemmeret og får ingen løn. Men hun har lånt et kontor på Jens Rohdes MF-billet og kan som partiformand deltage i forhandlinger og møder, som ikke arrangeres i Folketingets regi.

Hun kan således ikke deltage i udvalgsmøder, men kan godt møde op til finanslovsforhandlinger, som ikke foregår i Folketingets, men Finansministeriets regi.

Ryger KD under spærregrænsen næste gang, ryger både hun og Jens Rohde også ud af kontoret.

Venlig hilsen Hans

