Engell: Derfor har Løkke travlt

Den frafaldne Venstre-formand, Lars Løkke Rasmussen, skal have mindst fem ting på plads, hvis et nyt politisk projekt skal overleve

Med Lars Løkke Rasmussen exit fra Venstre en sen aftentime 1. januar er spekulationerne om et nyt og oprørsk midterparti med den tidligere statsminister som frontfigur eksploderet.

- Men det er en kæmpe opgave Løkke vil stå med, og han er nødt til at udnytte det momentum, han har nu. Hvis der ikke sker noget det næste halve år, så ender han i skammekrogen med de andre løsgængere. Så kan det være endestationen for Løkke i politik, siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

Han henviser til, at statsminister Mette Frederiksen (S) kan udskrive valg om et år – og så ryger Løkke jo ud af Folketinget

En prøveballon

Hans Engell er dog langt fra overbevist om, at Løkke har en grydeklar plan i skuffen.

- Det sagtens være en prøveballon. At Løkke håber, at nogen vil reagere på, at han har forladt Venstre og er helt frit stillet.

- Det kan føre til, at der sidder nogle stærke navne - en af landets kendte skuespillere, en kendt erhvervsmand, nogle folketingspolitikere og andre, som vil sige; Løkke starter du et nyt politisk projekt, så er vi klar til at følge dig, forklarer Hans Engell.

Han peger på, at Løkke indtil nu har været uskarp i forhold til, hvad han egentlig forestiller sig med et parti.

- Løkke har blot leget med tanken. Signaleret at det var tæt på, at han ville træffe en afgørelse. Det kan jo være fordi, at ingen ved bedre end Løkke, hvor store krav det stiller at bygge et nyt politisk parti op.

- Løkke har også meldt ud, at det ikke nødvendigvis er ham, der skal stå i spidsen for det. Men han ved jo godt, at han vil være ankermand i sådan et projekt, siger siger Engell.

Han opridser her fem krav op, som mindst skal være opfyldt, hvis et nyt Løkke-parti skal være levedygtigt.

Timing

Lige nu er der et momentum omkring Lars Løkke. Han har meldt sig ud af Venstre, der har været meget drama - og hans bog ’Om de fleste – og det meste’ har solgt rigtig godt.

Løkke er et stort navn. Men hvis der ikke sker noget inden sommer, risikerer han at tabe den serveret, som har har nu. Hvis tiden bare går, så kan det være slut med politik efter næste valg.

Gode navne

Løkke er et stærkt navn og fik 40.000 stemmer ved valget. Men det vil kræve, at han får 4-5 rimeligt stærke kort omkring sig, vurderer Hans Engell:

– Han skal helst kunne tiltrække nogle, som sidder i Folketinget nu. Gerne fra forskellige partier. Det kunne være Martin Lidegaard, Ida Auken (R) og Simon Emil Ammitzbøll. Samt nogle fra Venstre og Konservative. Måske nogle markante kommunalpolitiske profiler - og eksempelvis det tidligere medlem af Liberal Alliance Christina Egelund.

– Derudover ville det være en kæmpe styrke, hvis han kunne tiltrække folk fra erhvervslivet, kulturlivet, idrætten, fagbevægelsen eller arbejdsgiverorganisationer. Men de skal være rimeligt driftssikre på det politiske. Vi så jo da Ny Alliance i sin tid fik Lars Kolind ind. Han kostede dem jo stemmer, hver gang han åbnede munden. Kolind viste kort sagt, at store navne i erhvervslivet kan være fuldstændig klovne i politik.

Penge

– Det koster penge at starte et nyt parti op. Men hvis Løkke går i gang med at starte et politisk parti, så tror jeg ikke, han vil få de store problemer med at skaffe finansiering, siger Hans Engell.

– Der vil være folk i erhvervslivet og organisationer – rigtigt store tunge erhvervsfolk, der ejer store virksomheder og koncerner, som vil støtte et sådant projekt. Finansieringen bliver overkommelig opgave for Lars Løkke.

Ansatte og frivillige

Ifølge Hans Engell vil et nyt parti meget hurtigt kræve en organisation med mindst 10-20 ansatte - og gerne en hær af frivillige.

– Mange mener, at vi har så lav en spærregrænse, at det er overkommeligt at starte et nyt parti op i Danmark. Men det er et kæmpe arbejde, siger Engell.

Der skal indsamles underskrifter, laves kampagnemateriale, vedtægter og en organisation til at håndtere pressen og sociale medier.

Et politisk program

Løkke skal finde ud af, hvad et nyt parti skal hedde - og finde nogle klare punkter, som han kan opnå tilslutning til.

– Der skal laves en form for partiprogram og vedtægter. Men vi har set med nogle af de nyere partier, at de først hen ad vejen har fået deres politik på plads, siger Hans Engell.

Blandt andet med henvisning til, at Nye Borgerlige reelt startede med nogle få slaglinjer. Alternativet havde heller ingen formuleret politik om Natos missilforsvar.

– Men det kunne Uffe Elbæk tage helt roligt. For deres opbakning kom jo fra nogle, som var optaget af det grønne, klima og miljø.