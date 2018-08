Engell: Desperat Østergaard med udsigt til nederlag

Morten Østergaard (R) er gået i offensiven med et ultimativt krav til Mette Frederiksen (S), men det slag taber de radikale.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, på baggrund af et radikalt krav om en skriftlig underskrevet kontrakt med Socialdemokratiet om at være uafhængig af Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Ellers vælter de radikale Mette Frederiksen, lyder det.

- Dansk politik er højdramatisk nu, og det er jo en benhård melding om et ultimativt krav, som de radikale forlanger af Socialdemokraterne. Det får de ikke igennem, siger Hans Engell.

- Det er meget uradikalt med ultimative krav, og at man spiller sig væk fra magten. De radikale må bare se i øjnene, at der er et massivt flertal i Folketinget, som vil den stramme udlændingepolitik, og derfor er Morten Østergaard ude på en umulig mission, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator.

Kontrakten med Socialdemokratiet skal ifølge de radikale handle om udlændingepolitik, uddannelsespolitik, europapolitik og udenlandsk arbejdskraft.

Østergard med følelser

Med en radikal kurs rettet mod nederlag, vurderer Engell, at Morten Østergaard må være i sine følelsers vold.

- Det er en desperat Morten Østergaard, fordi han går imod alt, hvad de radikale står for som indflydelse og kompromis, siger Hans Engell.

- De radikale er kendetegnet ved ikke at være drevet politisk af følelser, men det her virker til, at han er følelsesmæssigt optaget af det her og rasende på Mette Frederiksen, fortæller den politiske kommentator.

Radikale baner vej for DF

Hvis der ikke kan laves en kontrakt, så er de radikale klar til at vælte Mette Frederiksen, oplyser Morten Østergaard. Dermed kan det ende med, at de radikale faktisk giver mere indflydelse til DF, som de ellers prøver at holde udenfor.

- Det radikale krav er en åben indbydelse til, at Dansk Folkeparti sikrer Mette Frederiksen, hvis der er et rødt flertal. Derfor risikerer Morten Østergaard at give DF mere indflydelse med den her melding, vurderer Hans Engell.

Løkke gnider sig i hænderne

Det radikale krav til Socialdemokratiet er seneste skud på en kløvet stamme i rød blok. Der er nu en kontrakt og tre statsministerkandidater i blokken, og den interne splid gavner mest af alle statsminister Lars Løkke (V).

- De radikale har gjort opgøret med Mette Frederiksen væsentligt stærkere, og Lars Løkke sidder og gnider sig i hænderne, fordi de røde slår hinanden i hovedet, fortæller Hans Engell.

Den udlægning af den socialdemokratiske tidligere justitsminister Morten Bødskov enig i.

Jul i august: De store julegaver kommer tidligt i år til Lars Løkke Rasmussen! Det eneste @oestergaard får ud af dette stunt er et stort guldbelagt takkekort fra Løkke #dkpol https://t.co/NK0VcmD99X — Morten Bødskov (@mfMorten) August 20, 2018

Malet sig op i hjørne

Morten Østergaard fortæller, at han ikke ved, hvad der sker, hvis han ender med at trække støtten til Mette Frederiksen, fordi hun ikke vil skrive under på kontrakten.

Hans Engell vurderer da også, at den radikale leder har spillet sine kort af hånden.

- De radikale har malet sig fuldstændig op i et hjørne. Risikoen er, at der venter en megen lang ørkenvandring for de radikale, fordi hverken Løkke eller Frederiksen vil være med. Hvem skal de så lave politik sammen med, lyder det.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Morten Østergaard, Martin Lidegaard (R) og Sofie Carsten Nielsen (R).