Engell: Det er anstrengt

Joachims børn har fra nytårsaften mistet deres kongelige titler. Frederiks unger beholder deres. Det samme gør den græske kongefamilies talrige børneflok.

Dronningen og hendes rådgivere har virkelig dummet sig. Hvorfor ikke lade hele flokken beholde deres titler. Eller som minimum lade Joachims børn og Frederiks yngste følge samme regler.

Jeg kan godt forstå, at Joachim og Marie er meget krænkede over den behandling. Kan den ikke blive ændret efter al kritikken?

Helle Lange, Farum

Kære Helle

Dronningen ændrer ikke sin beslutning. Det er helt sikkert. Da beslutningen om at fratage Joachims børn titlerne blev offentliggjort, sagde Mary, at den ’tid vil også komme’ til flere af hendes børn. Der blev dog ikke sat dato på eller givet noget konkret bud.

Jeg synes selv, beslutningen er uklog. Det var velovervejet, da dronningen meddelte, at kun prins Christian vil modtage apanage. De andre skal klare sig selv. Men ændringen af titler kan kun være med til at skabe spænding og intern uenighed, hvilket er uklogt i et kongehus med så få medlemmer.

Med hensyn til den græske familie bestemmer de selv.

Deres titler vedrører ikke dronning Margrethe, for via deres far, Konstantin, er de relateret til det danske kongehus.

Noget andet er så det besynderlige i at bruge konge- og dronningetitler for et land, der blev republik efter folkeafstemning 1974.

Venlig hilsen

Hans

Anstrengt kemi

Jeg observerede allerede den dag, hvor partilederne redegjorde for den nye regerings politik, at Lars Løkke vil føre sig frem - ikke mindst på bekostning af Jakob Ellemann - blandt andet ved at være bedrevidende om, hvorledes partiet Venstre tænker. Han er ikke kommet videre.

Hvornår får Jakob Ellemann den første kniv i ryggen af Lars Løkke?

Jeg fornemmer en anstrengt kemi de to imellem. Minder lidt om FCK’s to rivaliserende målmænd.

Hans Engell, tror du, at de to kan samarbejde?

Benny Normind, Farum

Kære Benny

Du har fingeren på pulsen. Løkke synes ikke, han skylder sit gamle parti eller Ellemann noget, og Jakob Ellemann vil forfærdelig gerne have 10-12 mandater tilbage fra Løkkes Moderater. Meningsmålingerne bliver spændende.

Så du har ret: Det bliver meget spændende, hvordan forholdet mellem de to udvikler sig.

Løkke har den fordel, at han har et enigt parti bag sig. Han ER partiet.

Ellemann har mange virkelig utilfredse medlemmer og vælgere bag sig på grund af samarbejdet med Socialdemokratiet.

Venlig hilsen

Hans

