Engell: Det er fuldstændig vildt

Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell bruger store ord til at beskrive et Facebook-opslag fra Ida Auken om Sofie Carsten Nielsens håndtering af krænkelser

Nu er der krig i Radikale Venstre.

Sådan lyder analysen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, efter den radikale profil Ida Auken beskylder den nyvalgte leder Sofie Carsten Nielsen for at tale usandt og dække over Morten Østergaards krænkelser i partiet.

- Det er fuldstændig vildt. En åben krigserklæring, siger Hans Engell.

- Hvis man troede, at der nu kom ro på hos de radikale, så må man tro om igen. Det er en total genåbning af det interne slagsmål, vurderer han.

Hun er enormt populær

På Facebook giver Auken sin version af de begivenheder, der begyndte for en uge siden i Den Sorte Diamant.

Her trak Morten Østergaard sig som politisk leder af de radikale efter - hårdt presset - at have indrømmet, at han i 2011 tog partifællen Lotte Rod på låret. Efterfølgende er det kommet frem, at Østergaard har været involveret i tre andre krænkelsessager.

Ida Auken skriver blandt andet, at 'den nuværende politiske leder er forsat med at skjule vigtig viden over for offentligheden og for folketingsgruppen'.

- Det er et massivt angreb for et ledelsessvigt og misinformere hovedbestyrelsen og folketingsgruppen. Ida Auken slår hårdt og rammer hårdt, siger Hans Engell.

- Ida Auken er en af de absolutte topscorer hos de radikale, når det gælder personlige stemmer. Hun er enormt populær, forklarer Hans Engell.

Auken enig med Lidegaard

Den politiske kommentator ser også en mulig fløjkrig i partiet. Udenrigsordfører Martin Lidegaard stillede - på opfordring fra partinestor Marianne Jelved - op mod Sofie Carsten Nielsen som ny partileder.

Lidegaard tabte dog afstemningen 4-12 i den radikale folketingsgruppe i Den Sorte Diamant i forrige uge.

Ida Aukens angreb på Sofie Carsten Nielsen stå ovenpå en dybere uenighed om den politiske linje.

- Ida Auken er fuldstændig på linje med Martin Lidegaard i den skarpe kritik af Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsens konfrontatoriske linje overfor regeringen, forklarer Hans Engell.

Hans Engell vurderer, at den nyvalgte radikale leder står noget forpjusket tilbage efter de seneste dages afsløringer og angreb.

- Sofie Carsten Nielsen kommer til at stå mere og mere afpillet, siger Hans Engell.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sofie Carsten Nielsen til den hårde kritik fra partifællen. Hun har dog lavet et opslag på sin Facebook-profil.

'Jeg kan se, at man nu forsøger at lukke et kapitel i partiets historie uden at tage et tilstrækkeligt opgør med ledelsessvigtet', skriver Ida Auken.

