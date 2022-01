Engell: Det store hundekiks

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

At læse i Ekstra Bladet sidste søndag om folketingsmedlemmerne og deres løse hunde på Christiansborg er latterligt.

Hvad skal Løkke med to løse køtere på gange, hvor folk færdes og arbejder? Hvad skal Støjberg med en kamphund og den konservative Søren Pape med en lille, grim tæppetisser?

Tænker disse mennesker ikke på, at der er folk med allergi over for hunde? At nogle føler sig truet af hunde? At det er noget svineri på tæppebelagte gange?

Tænk, hvis vi andre tog hunde med på arbejde? Gjorde jeg det, blev jeg fyret.

Men Ekstra Bladets artikel er et godt eksempel på, at der gælder særlige regler for de overbetalte, overforkælede politikere.

Viktor Albrechtsen, Nærum

Kære Viktor

Hvad var spørgsmålet? Jeg synes også, det er helt galt at tage hunde med på arbejde.

Og som arbejdsplads sender det nogle enormt dårlige signaler om, hvad Christiansborg skal repræsentere.

Men læg mærke til, at rigtig mange politikere har hunde, men langt, langt de fleste holder dem hjemme.

I øvrigt synes jeg personligt, at katte er sødere og langt klogere end hunde.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mærkning gælder kun dådyr

Foto: Jens Dresling

Rita Meier påstår, at råvildt skal øremærkes, og du svarer, at det vil føre til nedskydning af en stor del af vildtbestanden.

Dette er fuldstændig forkert

Øremærkekravet er til DÅ-vildt og kronvildt i dyrehaver og på hjortefarme.

Dyr på den fri vildtbane er selvfølgelig ikke omfattet af øremærkning.

Resultatet af denne lov er dog et reelt dødsstød for hjortefarme, da øremærkningen er ikke praktisk gennemførlig.

Claus Mosgaard, Aarhus N

Kære Claus

Besked modtaget. Tak for belæring.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Radikal teatertorden

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, fortæller, at hun ikke vil støtte en etpartiregering. Betyder det, at hun eksempelvis gerne vil støtte en regering bestående af S og SF?

Hvis hun mener, at de radikale vil med i en regering, bør hun så ikke udtrykke sig mere præcist?

Erik Kjær Mortensen Jyderup

Kære Erik

Sofie Casrsten Nielsen har omhyggeligt undgået at afsløre, hvilken rolle hun tiltænker R.

Men tro mig: Ligegyldigt hvilken kombination vi ser på, tænker hun R ind som regeringsparti.

S-SF-konstellation har de radikale allerede skudt ned. Og en bred regering er uden realisme.

De radikale fantaserer.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Klog afsoning

I Alcatraz-fængslet er der ikke noget med to trediedels straf. Foto: Stine Eskildsen

Når en person overtræder loven, og der er grund til en dom, der skal afsones i et fængsel, kan den dømte afsone to tredjedele af sin straf.

Kan man ikke ændre denne to tredjededelslov? Til ingen løsladelse - så for eksempel fem år er fem år! Så kan folk se, at kriminalitet ikke betaler sig.

Holger K. Nielsen, Silkeborg

Kære Holger

Politisk ville der ikke være noget til hinder for dit forsag, hvis der var flertal i Folketinget. Det tror jeg bare ikke, du finder. Amerikansk og dansk kriminalforsorg bygger ikke på samme principper.

I Danmark vægter vi, hvad der skal ske med strafsonere efter udstået straf. De skal videre i livet med arbejde, familie og nul kriminalitet.

Dette er en af baggrundene for vores system. En tilskyndelse til at afsone på en klog måde.

Venig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------