Engell: - Det vil kræve en meget stor indsats af Lars Løkke

Regeringen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har brug for at gøre onsdagens lancering af sundhedsreformen til en positiv historie.

Men det er lettere sagt end gjort, for den langstrakte optakt med flere udsættelser af reformen har givet kritikere af en lukning af de fem regionsråd tid til at erobre dagsordenen.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Hvis man overordnet ser på det her som et oplæg til et kommende folketingsvalg, hvordan står regeringen så?

- Det vil kræve en meget stor indsats af Lars Løkke Rasmussen og hans ministerhold, hvis de skal gøre det her til en vindersag, siger han.

Det altoverskyggende punkt i sundhedsreformen har været lukningen af de fem regionsråd, der blandt andet administrerer sygehusvæsenet.

Politisk kommentator Hans Engell. Foto: Tariq Mikkel Khan

Adskillige medier erfarede lukningen tirsdag. Men den har været varslet i et stykke tid og har ikke mindst skabt kritik i Venstres bagland.

Stephanie Lose (V), der er regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, har ført an i kritikken, og hun er blevet bakket op af blandt andre partifællen og tidligere forsvarsminister Søren Gade.

Alle fem regionsrådsformænd, de fire andre er fra Socialdemokratiet, er gået sammen i en fælles front mod en nedlægning af regionsrådene.

Hans Engell vurderer, at det bliver meget vigtigt for Lars Løkke Rasmussen at få opbakning fra kommunerne.

De ser ud til at få en større rolle på sundhedsområdet, hvis regionsrådene som ventet bliver nedlagt.

- Det er meget vigtigt, at det ikke bliver Løkke alene, der skal klare det.

- Men at den samlede regering går offensivt ud og kan få overbevist de borgerlige borgmestre om, at planen indeholder noget, og at man også får store grupper af sundhedsmedarbejdere, ikke mindst læger og sygeplejersker, med på planerne.

- Det er en helt afgørende forudsætning, hvis regeringen skal gøre det til en vindersag under en folketingsvalgkamp, siger Hans Engell.

Han vurderer, at Lars Løkke Rasmussen og regeringen bliver nødt til at tilføre midler til de nye led, der kommer til at opstå ved en lukning af regionsrådene.

Ellers kan sundhedsreformen komme til at koste regeringen dyrt, mener han.

- Hvis hele det kommunale niveau er lige så meget imod som regionerne, og hvis medarbejderne i sundhedssektoren oplever det som massive forringelser, så vil det blive en total tabersag.

- Så slaget om opinionen de næste par måneder bliver helt afgørende for, om det kan gøres til en vindersag, eller om det bliver en tabersag, siger Hans Engell.

Valget til Folketinget skal afholdes senest 17. juni.