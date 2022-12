Regeringsdannelsen går ind i sin afgørende fase, og fortidens blodrus har nu gjort det meget besværligt for Venstres formand

Kors, hvor de dummede sig. Da Venstre og de konservative i april 2021 stemte for et overfladisk borgerforslag i Folketinget om en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S) på grund af minksagen, kunne enhver med bare nogenlunde politisk og juridisk erfaring se, de to gamle lov og orden-partier var ude i hampen.