Engell: Elendig kansler

Du er stærkt kritisk over for Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel.

Det er vel ikke hendes skyld, Putin angriber Ukraine og truer verdensfreden?

Svend Hermannsen

Gladsaxe

Kære Svend

Nej, naturligvis ikke.

Men Angela Merkel bærer et tungt ansvar for, at EU har været uforberedt på de seneste års enorme kriser fra finanskrise, flygtningekrise, energikrise, coronakrise og nu krig med Putin.

Efter min mening var Merkel en elendig kansler, og eftertiden vil bedømme hende endnu mere kritisk end mig.

Hun fejlvurderede totalt Putin og det aggressive projekt. Hun gjorde Tyskland total afhængig af energi fra Rusland. Hun var mere optaget af at gøre Tyskland rigt end sikre euroens stabilitet. Hun bærer ansvaret for, at det tyske forsvar i dag er en rustbunke.

Hun sørgede ikke for at modernisere Tyskland, så for eksempel digitaliseringsområdet var i top. Det betalte tyskerne for med den elendige coronahåndtering. Og end ikke en holdbar afløser kunne hun finde.

Jeg kunne blive ved ...

Med venlig hilsen Hans

Mest et signal

Hvilken forskel kommer L 127 til at gøre i forhold til frakendelse af statsborgerskab ved kriminalitet?

Peter Jensen, Aarhus N

Kære Peter

Mattias Tesfayes lovforslag indfører en mulighed for, at personer, som er dømt for en strafbar handling, og som har påført alvorlig skade på Danmarks vitale interesser, skal frakendes dansk statsborgerskab - medmindre det er i strid med vores internationale forpligtelser.

Forslaget er principielt vigtigt. Men det vil omfatte få sager og med bl.a. internationale konventioner som bagstopper kun berøre få.

Kort sagt: Værdipolitisk sender forslaget et signal, men i forhold til antal udvisninger af Danmark meget lidt.

Venlig hilsen Hans

Fornuftig mand

Skal man være socialdemokrat for at forstå, hvorfor Jeppe Bruus skulle få Skatteministeriet til fungere?

De sidste ti år har der været ti forskellige på posten, og ingen af dem har udrettet noget, men brugt formuer på digitale løsninger, som ikke virker.

Visti Vester, Solrød Strand

Kære Visti

Det er Gældsstyrelsen, som står for inddrivelse, og de mange milliarders gæld kommer ikke kun fra skyldig skat, men f.eks. også fra SU-gæld og en masse andre ikke betalte afgifter og bøder.

Jeg synes, det er alt for tidligt at dømme Jeppe Bruus ude. På mig virker han rolig og fornuftig og kender systemet indefra.

Venlig hilsen Hans

Ekstremt dødbringende

Hvad er egentlig forskellen på kemiske og biologiske våben, som man taler om i Ukraine?

Jimmy Horn

Frederiksberg

Kære Jimmy

Kemiske våben bygger på brug af kemiske stoffer, hvorimod de biologiske våben anvender levende organismer.

Begge er ekstremt dødbringende og forfærdelige og forbudte af en række FN-beslutninger og regler om krigsførelse.

Der er ikke konstateret brug af hverken kemiske eller biologiske våben i Ukraine - endnu.

Venlig hilsen Hans

