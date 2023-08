Jakob Ellemann er tilbage på pinden, og det betyder, at han vil blive målt og vejet på alle parametre den kommende tid

Jakob Ellemann er tilbage. På overfladen i fin form, humor, overskud. Han har glædet sig til politik igen. Klar til at kaste sig ud i alle udfordringerne.

Men munden og øjnene følges ikke ad. Ellemann er anspændt, og sætningerne virker indstuderede. Der er meget lang afstand fra hans melding om, hvor meget han har glædet sig til at gense Borgen og til hans dybt personlige tilståelse af, at han rent faktisk i sygdomsforløbet overvejede at kaste posterne fra sig, forlade politik.