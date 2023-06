Engell: - Ellemann skrevet helt ud

Hans Engell er mildest talt forundret over, at Troels Lund Poulsen fuldstændig skrev Ellemann ud af sin grundlovstale

Den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, holdt mandag tale i anledning af grundlovsdag ved Venstres hovedkvarter i Søllerød.

Ministerens tale indeholdt et væld af forudsigelige emner; Krigen i Ukraine, forsvarsforliget, vigtigheden af reformer og noget om grøn omstilling.

Dog var det overraskende, at Troels Lund helt udelod en bestemt person; nemlig den sygemeldte Venstre-formand og forsvarsminister, Jakob Ellemann.

Og det undrer Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Der var jo ikke nogen overraskelser i den tale. Den var meget forudsigelig. Ud over at jeg synes, det var meget mærkeligt, at Troels slet ikke nævnte Jakob Ellemann eller sagde noget med, at 'nu glæder vi os til, at Ellemann kommer tilbage til august'.

Hans Engell, politisk kommentator på Ekstra Bladet, tror ikke nødvendigvis, at der ligger et politisk signal i den manglende hilsen til Ellemann. Foto: Linda Johansen

- Han har siddet derhjemme og har været syg. Han kunne have sendt en hilsen og have bedt folk om at klappe eller noget andet. Men Ellemann blev ligesom skrevet helt ud af historien.

På sin plads

Hans Engell tillægger det dog ikke nødvendigvis nogen politisk værdi.

- Det er ikke sådan, at jeg tænker ud fra det her, at nu er der krig om tronen i Venstre, siger Engell og fortsætter:

- Men det undrede mig, at Ellemann slet ikke blev nævnt.

Han påpeger desuden, at Jakob Ellemann højst sandsynligt vil komme til at skulle forhandle detaljerne omkring forsvarsforliget på plads, når han kommer tilbage til august.

- Derfor kunne man jo sagtens forestille sig, at Ellemann er begyndt at gå ind i det her område. Så det ville jo være på sin plads at nævne ham i den sammenhæng.

- Men i stedet blev det en grundlovsdag uden Ellemann, som jo ellers er Venstres formand.

