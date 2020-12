Engell: Ellemann smider bombe i Støjberg-sag

Inger Støjberg (V) havde forhåbentlig tygget julekonfekten grundigt for at undgå at kløjes i den, hvis hun åbnede for Jyllands-Postens hjemmeside søndag aften.

Her kunne hun nemlig læse, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, nu er klar til at bakke op om en rigsretssag mod sin egen næstformand. Hvis altså en advokatredegørelse af Instrukskommissionens beretning nedsat af Folketinget vurderer, at Støjberg kan dømmes ved en rigsret:

'Ultimativt er vi klar til at støtte en rigsretssag. Nu afventer vi vurderingen fra Folketingets advokater, men kernen i mit budskab er, at Venstre ikke kan tåle at have den her mere eller mindre konkrete anklage hængende over os. Vi er et parti, der står for lov og orden. Så derfor er vi også klar til en rigsretssag, hvis ikke Folketinget på baggrund af advokaternes vurdering kommer med en klar konklusion,' lyder det fra Jakob Ellemann i Jyllands-Posten.

Og den melding takserer Hans Engell til en decideret politisk bombe.

- Det, Ellemann kommer med, er en bombe. Uden tvivl. Ingen har forventet, at han vil melde ud om Støjberg-sagen, før advokaterne har afsluttet deres undersøgelse, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

Ellemann: - Ultimativt er vi klar til at støtte rigsretssag

- Da den allerede er på trapperne, ville det mest naturlige være at vente på redegørelsen. Men sandheden er, at Ellemann er enormt presset fra Venstres bagland. Her vil mange have klare linjer på lov og orden og vil have, at Venstre er et parti, der bakker retsstaten op.

Vil undgå beskyldninger

Ifølge Hans Engell har Ellemann-Jensen også interesse i at undgå beskyldninger om en noget-for-noget-aftale med Socialdemokratiet i sagen om nedlukningen af mink-erhvervet kontra en mulig rigsretssag mod Støjberg.

Indtil videre har Socialdemokratiet nølet med at melde klart ud om, hvorvidt de vil nedsætte en rigsret mod Inger Støjberg.

- Men Ellemann vil ikke have, at det skal være Mette Frederiksen, som skal bestemme, om der kommer en rigsret, siger Hans Engell.

- Han vil ikke være det tynde øl, og han vil ikke blive beskyldt for at hjælpe Socialdemokratiet med at slippe for en videreudvikling i mink-skandalen, hvis advokaterne rent faktisk anbefaler en rigsretssag. Men sagen er, at det har Mette Frederiksen overhovedet ikke lagt op til. Der er ikke nogen realiteter i den analyse, siger Hans Engell.

Internt ballade-møde: Gik til angreb på Støjberg

Ifølge den politiske kommentator har Venstres formand i øvrigt ikke helt styr på sin jura, når han i interviewet med Jyllands-Posten siger, at 'Venstres næstformand skal renses' ved en eventuel rigsretssag.

- Han begår samme dumhed som andre politikere i den her sag. De tror, man kan rejse en rigsretssag for at rense en politiker. Men sandheden er, at Folketinget er anklagemyndighed. Hvert eneste folketingsmedlem er sin egen anklagemyndighed. Og i 2021 kan det danske parlament kun gå ind for en rigsret, hvis de er helt overbeviste om, at det vil føre til domfældelse.

- Det er ikke noget med, at 'nu giver vi hende chancen for at blive renset'. Folketinget kommer aldrig til at rejse rigsretssag, hvis de ikke er sikre på, at hun bliver dømt.