Engell: - En dyb krise

FAKTA: Det ved vi om Morten Østergaards fire krænkelsessager

I alt fire kvinder har enten offentligt eller internt i Radikale Venstre berettet om uønsket seksuel kontakt fra partiets nu afgåede politiske leder Morten Østergaard.

Partiet offentliggjorde 12. oktober en redegørelse om partiets håndtering af tre af sagerne.

Her er, hvad vi ved om sagerne:

* Krænkelsessag for knap ti år siden:

- Nuværende folketingsmedlem Lotte Rod oplevede for knap ti år siden at blive taget på af Morten Østergaard.

- Den daværende næstformand i partiet lagde en hånd på hendes lår. Berøringen var uønsket, og hun fjernede hånden.

- Det er ikke oplyst, præcis hvornår krænkelsen skete. Lotte Rod blev folketingsmedlem for De Radikale i 2011, inden da var hun medlem af partiets hovedbestyrelse.

- Efter at Lotte Rod bringer sagen frem i 2020 uden at nævne Morten Østergaards navn, giver han sig selv en påtale. Han undskylder ligeledes over for Lotte Rod, som oplyser, at hun har tilgivet ham.

- Efter et dramatisk gruppemøde 7. oktober træder Morten Østergaard tilbage som politisk leder med begrundelsen om, at han har håndteret sagen dårligt.

* Krænkelsessag fra 2015:

- En daværende ansat i partiets sekretariat oplever ved en festlig lejlighed i efteråret 2015 uønsket seksuel opmærksomhed fra daværende politisk leder Morten Østergaard.

- Der var ifølge partiets redegørelse tale om 'upassende berøringer'.

- Nuværende folketingsmedlem for De Radikale Katrine Robsøe har mandag oplyst, at sagen omhandler hende. Hun var i 2015 studentermedhjælper i partiets sekretariat.

- I 2016, hvor hun ikke længere var ansat i sekretariatet, henvendte hun sig til sekretariatsledelsen om sagen med henblik på, at Morten Østergaard skulle irettesættes for at undgå lignende oplevelser for andre ansatte.

* Krænkelsessag fra 2016:

- En daværende ansat i partiets sekretariat oplever ved en festlig lejlighed i sommeren 2016 uønsket seksuel kontakt fra Morten Østergaard.

- Ifølge B.T.'s oplysninger var der tale om en praktikant, som oplevede, at Morten Østergaard tog på hende flere gange.

- Efterfølgende, da hun ikke længere var praktikant i partiet, gik hun til sekretariatsledelsen med sagen. Ligeledes med det formål, at Østergaard skulle irettesættes.

- I september 2016 indkaldes Morten Østergaard til et møde, hvor han orienteres om de to klager.

- Han får besked på aldrig igen at udsætte sekretariatets medarbejdere for uønsket seksuel opmærksomhed, hvilket han ifølge redegørelsen accepterer.

* Krænkelsessag fra 2017:

- En 'mellemmand' fortæller i sommeren 2017 til sekretariatschefen, at en kvinde har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra Morten Østergaard ved en festlig lejlighed i løbet af sommeren.

- Kvinden har nogle år tidligere været ansat på Radikale Venstres sekretariat, men er det ikke på det pågældende tidspunkt. Det oplyses fra mellemmanden, at kvinden ikke ønsker offentlighed om henvendelsen.

- Sagen påtales overfor Morten Østergaard, som ikke giver udtryk for, at sagsbeskrivelsen er ukorrekt.

Kilder: De Radikales redegørelse om klager, B.T., Ritzau.