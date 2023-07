Engell: En ren foræring til Støjberg

Hvis Inger Støjberg onsdag kom på arbejde med et smørret smil, så var der en god grund. For Venstres transportminister Thomas Danielsen havde lige lukket en postaftale, der gav Danmarksdemokraternes formand et helt åbent mål at sparke bolden ind i.

Aftalen ophæver nemlig den statslige sikring af, at PostNord skal levere breve til alle adresser i hele landet. Nu skal markedskræfterne løfte opgaven, og det kan blive dårligt nyt for dem, der bor i tyndt befolkede områder og ældre, der er afhængig af fysisk post.

- Vinderen i denne her aftale er pengekassen. Sagen er jo, at PostNord har kostet de danske skatteydere et stadigt større beløb og at underskuddet er og har været kæmpestort længe.

Annonce:

- Men det er klart, at det er en ren foræring fra Venstre til Inger Støjberg. For det er noget, der mobiliserer relativt store vælgergrupper uden for byerne, der føler, at aftalen lader dem i stikken, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

Kampen om landet

Og lige præcis de vælgere er dem, Inger Støjberg i stor stil er i gang med at stjæle fra Venstre, der historisk har været et landmandsparti og landområdernes ven.

Postbud på Mandø i Vadehavet. Foto: Anders Brohus

Venstre er dog decimeret efter ledelsesopgør og partiets indtræden i midterregeringen. Og derfor kan deres gamle stemmer høstes.

Inger Støjberg var da heller ikke sen til at udråbe postaftalen som 'et frontalangreb' på landområderne og ikke mindst de ældre, der bor der. Hun understregede samtidigt, at hun 'ikke kan genkende' sit gamle parti, Venstre.

- Kampen om Venstres stemmer på højrefløjen er intens. Derfor ser man også, at de blå partier bruger mere tid på at kaste sig over hinanden end at angribe Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (M).

Annonce:

- Inger Støjberg lægger ikke skjul på, at det er vælgerne uden for de store byer, hun går efter. Og den kamp indbyrdes i blå blok foregår i hver eneste landsby, på hver eneste ø og ved hver eneste sygeseng i de små samfund. Det er der, blikket er er rettet, siger Hans Engell.

Brug for succeser

For nuværende klarer Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne sig forrygende i den kamp. Ifølge Voxmeter står partiet til omkring 10 procent af stemmerne og har i en kort periode endda været større end Venstre i meningsmålingerne.

Samlet er regeringen gået voldsomt tilbage siden valget og Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre kan nu kun mønstre omkring 40 procent i meningsmålingerne.

Regeringen kunne godt snart bruge en vindersag. Foto: Jens Dresling

Og en postaftale, der bringer tvivl om posten til ældre og folk i landområderne, trækker næppe flere vælgere i landområderne tilbage til Venstre og regeringen.

- Det er ikke nogen vindersag. Men det var heller ikke en vindersag at blive ved med at pumpe trecifrede millionbeløb ind i PostNord, siger Hans Engell og fortsætter:

- Men det er en risikabel færd for regeringen. Den har snart brug for nogle sager, der gør, at folk klapper i hænderne i stedet for at blive sure. Regeringen har haft meget få vindersager.