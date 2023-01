Engell: Endelig tager vi os sammen

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Krigen i Ukraine viser, at Rusland ikke er en stormagt, når det drejer sig om konventionel krigsførelse.

Alligevel har Danmark nu valgt at opruste for mange milliarder kroner. Det virker på mig som værende ganske overflødigt, idet Nato i forvejen er Rusland totalt overlegen, hvad konventionel krig angår.

Men våbenfabrikanterne gnider sig jo i hænderne. Og ja, vi har tidligere bundet os til at opruste til to procent af bruttonationalproduktet.

Men dengang troede man, at Rusland var langt stærkere, end de rent faktisk er; og to procent er vel ikke et helligt tal? Det må sluttelig anføres, at situationen er en helt anden, når det gælder atomvåben.

Men trods alt vil ingen vel bruge de mange ekstra milliarder til at opruste Danmark med atomvåben?

Knud Højgaard, Frederiksberg

Kære Knud

Rusland er svagere, end vi troede, men stadig enormt stærke og med meget store ressourcer både konventionelt og atomart.

Danmark er med i en Nato-alliance, hvor vi efter årtiers svigt nu endelig tager os sammen for at kunne møde russerne på niveau.

Derfor ville vi svigte Ukraine og alle vores allierede, hvis vi afstod fra den opbygning af forvaret, som nu er besluttet. Formentlig ville USA sige: ’Klar I selv jeres egne sager, vi gider ikke betale for forsvaret af Danmark, hvis I fortsat ikke selv yder noget’.

Og truslen er ikke kun Rusland, men i høj grad Kina!

Venlig hilsen Hans

Du må leve med dem ...

Du skriver om løsgængeren Mette Thiesen, at hun er i sin gode ret til at skifte parti og forblive i Folketinget, samt at en ændring kræver en grundlovsændring.

Men kunne det ikke tænkes, at der kan komme et forslag - måske som følge af et folkekrav - som siger, at kun de kandidater, der har opnået et ’fuldstændigt valg’, hermed mener jeg personlige stemmer, får sit eget mandat.

Det er jo en uskik enten at lade sig vælge og derefter udtræde af et parti eller Folketinget til andre ben … øøøh job … eller sidde i flere år som løsgænger.

Peter Siedentopp, Gredstedbro

Kære Peter

Din model duer ikke. Folketingsmedlemmerne er valgt som enkeltpersoner, og man kan ikke begrænse deres stemmeret uden en grundlovsændring - og den kommer ikke.

Du må leve med løsgængere og lade være med at stemme på dem næste gang.

Venlig hilsen Hans

Stærkt foruroligende

Hvordan har du det som tidligere forsvars- og justitsminister med, at et cyberangreb kan lægge Forsvarets hjemmesider ned?

Forsvaret har åbenbart ikke overholdt egne regler.

Jeg synes, det er skandaløst og noget svineri, at vi som skatteydere skal betale 29 milliarder mere om året til et forvar, som arbejder så jammerligt.

Leo Svendsen, Børkop

Kære Leo

Jeg er enig. Og jeg går ud fra, der er sat en grundig undersøgelse af fejl, mangler og ansvar i gang.

Efter mediernes dækning at dømme har hele forløbet været stærkt nedsættende for bedømmelsen af Forsvarets evne til at forsvare sig selv mod cyberangreb.

Stærkt foruroligende.

Venlig hilsen Hans

