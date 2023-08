Engell: Er hun tosset?

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Hej Hans

Nu læste jeg i avisen, at retten har bestemt, at man kan flage med alle flag alle steder. Slut med at holde os til vores smukke Dannebrog, uden at man har særlig tilladelse til andet.

Betyder det så, at vi skal se det tyske flag langs hele den jyske vestkyst inden længe?

Hvad med det russiske?

Jens P. Lorentzen, København V

Kære Jens

Højesteret har bestemt, at det ikke længere er strafbart at bruge andre landes flag i Danmark. Den regel har ellers eksisteret siden Første Verdenskrig, bl.a. fordi man ikke ville se tyske flag på dansk grund. Reglen bygger ikke på lovgivning, men et cirkulære, der har fritaget alle nordiske, plus EU- og FN-flaget.

Der har siden krigen mellem Ukraine og Rusland været tilladelse til at flage med det ukrainske flag.

Dommen fra Højesteret betyder, at Justitsministeriet og regeringen efter sommeren bliver nødt til at se på, om der skal laves et nyt regelsæt.

Venlig hilsen Hans

For meget bureaukrati

Arkivfoto: Morten Langkilde

Schlüter sagde engang: ’Det skal være lettere at være dansker’. Mette vil af med alt bureaukratiet og ’pseudo-arbejde’.

Alt går den anden vej. Det har aldrig været mere besværligt at være dansker, og Mette har ikke afskaffet noget som helst bureaukrati, men anskaffet tusinder af flere i den offentlige sektor.

Hvorfor siger politikerne det pis og papir, når de bare gør det sværere og sværere?

Helle Heidemann Olesen, Tårnby

Kære Helle

Enormt godt spørgsmål. Meget hænger sammen med, at samfundet bliver stadig mere kompliceret, stadig flere EU-regler, stadig mere der skal kontrolleres, dokumenteres, måles og vejes. Fordi ingen dybest set tager ansvar for en massiv afbureaukratisering.

Ministre er jo sat i verden for at lave nye regler, ikke afskaffe de gamle.

Venlig hilsen Hans

Er hun tosset?

Arkivfoto: Jens Dresling

Kære Hans

Jeg mener, at det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam må være halv-tosset.

Folketinget har beregnet, det vil koste 240 millioner om året, hvis alle taler og papirer i Folketinget skal oversættes til grønlandsk og færøsk. Det vil formanden, Søren Gade, ikke medvirke til.

Men Høegh-Dam hidser sig op og påstår, det må være prisen for et rigsfællesskab. Har hun ret i det?

Svend Larsen, Holbæk

Kære Svend

Overhovedet ikke. Jeg er helt enig med Søren Gade. Og hun står jo alene blandt de fire nordatlantiske medlemmer.

Det er ren politisk provokation. Hun er født i Danmark, har fået sin uddannelse og arbejde her. Hun taler flydende dansk. Så hvad er problemet?

Venlig hilsen Hans

Er kronprinsen stadig medlem af IOC?

Arkivfoto: Jens Dresling

Hej Hans

Du skriver, at Frederik ikke mere er medlem af OL-komiteen. jeg mener, at han stadig er medlem, men ikke behøver at deltage i møderne, altså en slags passivt medlem!

Er det korrekt?

Mvh Lasse Christensen

Kære Lasse

Delvis korrekt. Kronprins Frederik har stoppet sit omdiskuterede medlemskab af IOC, Den Internationale Olympiske Komité. Men han blev tilbudt et æresmedlemskab af IOC, som han på forhånd havde sagt, han rigtig gerne ville tage imod. Det er livsvarigt, men passivt.

Efter min mening et uklogt valg.

Venlig hilsen Hans

