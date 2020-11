Engell: Focks formandsskab var dødsdømt fra start

Det er en god beslutning, at Alternativets politiske leder trækker sig. For det har altid været en 'Mission Impossible', siger politisk kommentator Hans Engell

Det har været 'Mission Impossible' fra første dag.

Sådan siger politisk kommentator Hans Engell om Josephine Focks tid som politisk leder for Alternativet.

- Hun blev formand efter en forrygende uenighed, og siden da har det jo ikke været andet end en lang nedtur for Alternativet, siger han.

Lørdag eftermiddag har Alternativet meddelt i en pressemeddelelse, at Josephine Fock træder tilbage som forperson for Alternativet.

- Det var en god beslutning, vurderer Hans Engell.

'Ren massakre'

Han mener nemlig ikke, at der har været noget, der har tydet på, at Josephine Fock har været den rette forperson til at bringe partiet fremad.

- Der er stadig en enorm vrede mod hende. Hendes kritikere og modstandere står tæt, siger Hans Engell.

I efteråret næste år vil der være kommunalvalg, og der kan Alternativet se frem til en nedslagtning.

- Det tyder på en ren massakre. Det ser ud til, at partiet kan blive fuldstændig udslettet i det kommunale, selvom de havde et godt valg for tre år siden, siger Hans Engell.

Peger på borgmester

Det er tyndet ud i antallet af højtstående medlemmer i Alternativet.

Senest da partistifter Uffe Elbæk, Sikandar Siddique, Rasmus Nordqvist og Susanne Zimmer i marts forlod skuden til fordel for deres nye parti Frie Grønne.

Men skal Hans Engell pege på en ny kandidat til posten, vil han pege på Alternativets københavnske borgmester.

Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune Franciska Rosenkilde. Foto: Emma Sejersen

- Hvis Torsten Gejl ikke bliver forperson, hvilket han nok ikke er interesseret i, så må det blive Franciska Rosenkilde.

Til Ritzau har Torsten Gejl selv afvist at blive ny politisk leder. Dermed peger pilen altså på borgmesteren.

Dømmer ikke partiet ude

Ifølge Hans Engell er det endnu ikke nødvendigvis det endegyldige farvel til Alternativet.

- Jeg vil ikke dømme det helt ude. De har stadig nogle medlemmer. Og konkurrenterne i Veganerpartiet har slet ikke formået at slå igennem.

- Måske har der stadig er et ultragrønt segment, som de kan hive ind, hvis de får den rigtige person i spidsen, vurderer han.

Han mener, at det umiddelbart kan se ud som om, at det er slut for patiet. Men det skete også med Liberal Alliance efter valget, og de holder sig stadig oven vande.