Engell: For alvor knald eller fald for Løkke

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sætter alt på et bræt.

Sådan lyder analysen fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, oven på nyheden om at regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag formiddag præsenterer den sundhedsreform, de har brugt månedsvis på at strides om.

- Man kan roligt sige, at det her er regeringens sidste store flagskib, som sejler henover scenen i dag. Hovedtegningen bliver jo, hvor mange penge der tilføres sundhedsvæsnet. Helt frem til i går var det usikkert, om de kunne blive enige, siger Hans Engell til Ekstra Bladet.

- Det her bliver Løkkes alt eller intet-plan. Nu er det for alvor knald eller fald. For da jeg snakkede med regeringen i aftes, stod det klart, at der nu udløses det største salgsarbejde og den største markedsføring af nogen plan, som denne regering har stået for, siger Hans Engell.

- Løkke sætter alt på et bræt nu, lyder analysen

Ifølge Hans Engell vil regeringen først præsentere sundhedsreformen samlet i Statsministeriet, hvorefter flere detailfremlæggelser vil følge i bl.a. FInansministeriet. Herefter vil Lars Løkke Rasmussen rulle videre med reklamepenslen i spørgetimen med statsministeren senere i dag i Folketinget.

- Løkke sætter virkelig meget ind på at få markedsført denne her kampagne. Det er startskuddet på en større kampagne, og så går vi på et tidspunkt over i en valgkamp.

Engell: Pønser på torsdagsvalg

Hvornår det valg kommer, er det store spørgsmål på Christiansborg i disse dag.

Og ifølge Hans Engell pønser Lars Løkke Rasmussen i disse dage på at slå Europa-Parlamentsvalget og folketingsvalget sammen og flytte EP-valget til torsdag d. 23. maj i stedet for søndag d. 26.

- Han har passeret Rubicon, for hvorvidt vi kan nå et valg inden påske - altså, med mindre han vil komme på kant med reglerne for, hvor kort en valgkamp skal være. Vi er nu ovre i det sandsynlige valg, som ligger i maj måned sammen med valget til Europa-Parlamentet, siger Hans Engell.

- Og jeg ved, han overvejer at holde fælles valg allerede torsdag d. 23, fordi han kan slå de to valg sammen og må vælge at lægge EP-valget mellem d. 23. og 26. Men da vi aldrig har haft valg til Folketinget på en søndag, ved jeg, at han overvejer at vælge d. 23, lyder det fra Hans Engell, som dog understreger, at Lars Løkke endnu ikke har besluttet sig.

