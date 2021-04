Engell: Formandsopgør i DF er skrinlagt

Hvis Morten Messerschmidt bliver dømt i sag om misbrug af EU-midler, er det slut med hans drøm om at blive formand for DF

Det er et hårdt nederlag for Dansk Folkeparti, at partiets næstformand, Morten Messerschmidt, nu er blevet tiltalt i en sag om misbrug af 100.000 kroner.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Man må sige, at det selvfølgelig er et hårdt slag for Morten Messerschmidt, men i den grad også for partiet. Det er en rigtig alvorlig sag at blive tiltalt for at fifle med økonomiske midler, siger Hans Engell til Ekstra Bladet.

Nægter sig skyldig

Konkret er Morten Messerschmidt tiltalt for at have opnået uberettiget støtte til en sommerkonference i Skagen i 2015.

Det meddeler advokat Peter Trudsø til Ekstra Bladet. Han tilføjer, at beløbet 98.835 kroner nævnes i anklageskriftet.

Selv nægter Morten Messerschmidt sig skyldig.

Har slidt på partiet

Ifølge Hans Engell har sagen taget hårdt på Dansk Folkeparti.

- Usikkerheden har slidt helt enormt på partiet og vælgerne, men også på Kristian Thulesen-Dahl og Morten Messerschmidt. Det betyder også, at alle de gisninger, der har været om et formandsopgør mellem de to, er skrinlagt.

- Man kan ikke både møde i retten og føre formandsopgør. Det lader sig ikke gøre. Han skal komme ren ud på den anden side, siger Hans Engell.

- Kan Morten Messerschmidt fortsætte som næstformand?

- Det tror jeg, at han kan. Så længe han ikke er dømt, er han en fri mand. Det kan være, at han selv vil tage et skridt tilbage, men det vil blive opfattet som en urimelighed (i DF red.), hvis han bliver fjernet fra posten, siger Hans Engell.

Han tilføjer, at sagen kan vare 'meget, meget længe'.

Immunitet skal ophæves

Som medlem af Folketinget kan Morten Messerschmidt hverken tiltales eller fængsles. Derfor skal Folketinget stemme om, hvorvidt hans immunitet skal ophæves. Det står skrevet i grundloven.

- Messerschmidt immunitet skal ophæves, og det bliver altid vedtaget enstemmigt.

- Vil DF også stemme for?

- Jeg kan ikke forestille mig andet.

Det var Ekstra Bladet, som afslørede Messerschmidts EU-skandaler tilbage i 2016.

- Hvorfor har sagen været så længe undervejs?

- Bagmandspolitiet og anklagemyndigheden har været uhyggeligt langsommelige i den her sag. De har virkelig vejet sagen på en guldvægt, for det vil være en kæmpe skandale, hvis de taber den, siger Hans Engell.

