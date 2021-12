Engell: Gå dog af, Grete

Når Grete Christensen bliver spurgt om, hvorfor hun ikke for længst er gået af som formand, sætter hun et fornærmet ansigt op og svarer vrangvilligt, at det hverken er medierne eller politikerne, der bestemmer, hvem der er formand for Dansk Sygeplejeråd. Det gør sygeplejerskerne.

Det har hun ganske ret i.

Men i betragtning af, at hun i sin kampagne for at få 5.000 kroner mere i løn om måneden til sygeplejerskerne appellerer direkte til medier og politikere, har andre vel lov at have en mening om hendes taktiske evner.

Kendsgerningen er, at ingen aktuelt har bidraget mere til at underminere den danske model, det faglige forhandlingssystem og troværdigheden end hende.

Når Grete Christensen klynker over, at ingen i dag vil være sygeplejerske, overser hun, at hun selv i den grad har bidraget til at tale faget endnu længere ned.

Selvfølgelig mangler der unge på sygeplejerskeuddannelsen, når formanden åbenlyst mener, at arbejdsforholdene er katastrofale, lønnen helt uacceptabel, og at sygehusene er katastrofalt ringe arbejdspladser.

Hverken Claus Jensen i Metal, Mona Striib i FOA eller Per Christensen i 3F ville drømme om at tale deres eget fag, uddannelse og arbejdsvilkår ned på tilsvarende vis. De ordner sagerne ved forhandlingsbordet og får deres aftaler vedtaget – indimellem med hiv og sving – hos medlemmerne.

Hvad sygeplejerskernes formand åbenbart også har glemt er, at Dansk Sygeplejeråd i dag er medlem af FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det er resultatet af sammensmeltningen af LO og FTF.

Så når FH’s myndige formand, Lizette Risgaard, taler om, at det, der foregår, er ’fuldstændig vanvid’, er det altså et af hendes egne medlemmer, nemlig Grete Christensen, hun taler om.

Foto: Stine Bidstrup

Hovedproblemet for sygeplejerskerne er, at deres forbund med den nuværende formand har sat en stor del af troværdigheden over styr, udstråler en fatal mangel på strategisk tænkning og mangler både politisk tæft, opbakning fra egne medlemmer og ikke mindst opbakning fra den øvrige fagbevægelse.

Dansk Industri er også bekymret. For hvis Grete Christensen får bare en smule held med sin lønaktion, vil det dels koste et milliardbeløb her og nu for statskassen, dels kaste store lønkrav af sig i de private forhandlinger næste år.

Hele to gange er Grete Christensen blevet stemt ned af sine egne medlemmer i forbindelse med aftaler, hun selv har indgået. Men hun mener stadig, at hun er den rette på posten.

Det er tydeligt for enhver, at hun har svært ved at finde ud af, hvad hun skal mene om de aktionerende, anarkistiske medlemmer, som opfordrer til kollektiv opsigelse og overenskomststridigt nedlægger arbejdet.

På den ene side skal hun som fagforeningsformand være imod, men hendes mund og øjne følges ikke ad. Hun tør ikke tale hårdt til egne rækker, og da hun klæber til taburetten, ved alle, at der er frit spil til at gøre hvad som helst.

Foto: Marcus Emil Christensen

Et er, at sygeplejerskernes problemer på mange måder er reelle og alvorlige. Noget andet er, at en faglig leder må have en strategi, og Grete Christensen har valgt en katastrofekurs som sin model.

Herhjemme har historien i over 100 år været, at lønmodtagere og fagbevægelse forhandler, mens politikerne holder sig væk. Den model har været grundlaget for et af verdens mest velfungerende arbejdsmarkeder.

Den model kortslutter Grete Christensen, fordi hun først starter med at forhandle. Så stemmer hendes egne medlemmer resultatet ned, og derefter appellerer hun til politikerne om at gribe ind.

Hvis vores hele arbejdsmarkedsmodel fulgte det spor, behøvede vi slet ingen fagbevægelse. Så er det bare politikerne, der fastsætter arbejdsvilkårene.

Hvis Grete Christensen får held med at skaffe nogle millioner fra politikerne til sine medlemmer, er det en direkte opfordring til Mona Striib, Per Christensen og Claus Jensens medlemmer om, at det ikke er arbejdsgiverne, men derimod politikerne, som man skal rette skytset mod, når der næste gang skal forhandles overenskomster.

Når politikerne laver finanslov, kan de så samtidig aftale lønrammen og vilkårene for arbejdsmarkedet.

Det må Lizette Risgaard, Mona Striib og alle de andre formænd selvfølgelig reagere skarpt imod. Hvilket de da også har gjort i et ordvalg, der ikke er til at misforstå.

Dansk Sygeplejeråd har en urealistisk forventning om, at skævheder, som muligvis har eksisteret siden 1969, skal rettes op hurtigt.

En klog faglig leder ville slå i bordet over for sine egne og afvente den lønstrukturkommission, der skal komme med oplæg til et nyt lønsystem.

På det tidspunkt vil der komme en afgørende debat om lønforholdene på hele det offentlige arbejdsmarked.

Hvis sygeplejerskerne på det tidspunkt skal forhandle med troværdighed, kræver det, at der er tillid til formanden.

Tror nogen på, at Grete Christensen er den rette til de meget svære forhandlinger, som kommer på det tidspunkt? At hun kan sikre opbakning til et forhandlingsresultat? At hun har styr på noget som helst?

Jeg kender ingen. Hverken på Borgen eller i fagbevægelsen.

