Engell: - Glem det!

Hvis blå blok vinder det kommende valg, og Inger Støjberg bliver valgt ind, kan hun blive minister - rigsretsdom uagtet. Får hun et godt valg, kan hun vælge og vrage

Jeg har hørt politikere udtale, de ikke kan/vil arbejde sammen med Inger Støjberg på grund af rigsretdommen.

Men når/hvis folket vælger hende ind i Folketinget, kan de vel ikke tillade sig dette?

Det er vel i sidste ende folket, der bestemmer, hvem der styrer landet?

Kim Ambrosius, Silkeborg

Kære Kim

Helt enig. Og sådan går det også.

Hvis Inger Støjberg vælges til Folketinget, vil hendes mandat blive godkendt, og hun vil kunne blive minister. Får hun fem-ti procent af stemmerne, vil de blå partier ligge på knæ for hende.

Venlig hilsen Hans

Glem det

De radikale vil tvinge Mette Frederiksen til at udskrive valg senest 4. oktober, og hvis Mette F. ikke gør noget inden, men lader det komme til en afstemning i Folketinget, vil hun blive tvunget til at udskrive valget, fordi hun kommer i mindretal.

Men lad os nu sige, at nogle af de frafaldne DF-’ere, der er gået over til Inger Støjberg, får lovning på, at man straks efter åbningen af Folketinget vil se på de nye EU-barselsregler, og Mette F. samtidig stikker en føler ud til andre i blå blok og giver dem samme tilbud.

Kunne man så tænke sig, at Venstre ikke er så interesseret i et valg lige nu, hvor de ligger lidt lavt i meningsmålingerne.

Teoretisk kan det lade sig gøre, men hvad mener du?

Venlig hilsen

Bent Ramsnæs

Kære Bent

For at sige det rent ud: Dit forslag har ingen gang på jord!

De radikale er tvunget til at komme med deres mistillidsvotum, og de blå partier kan slet ikke holde til at ’redde’ Mette Frederiksen – uanset hvad.

Så medmindre Mette Frederiksen inviterer R og SF indenfor i et regeringssamarbejde inden 4. oktober, skal vi regne med valgudskrivelse. Og selv denne sidste mulighed har begge partier faktisk afvist.

Venlig hilsen Hans

Reglerne bør ændres

Hvad er forskellene på kommunalvalg og folketingsvalg - ud over det åbenlyse.

For eksempel kan man ikke blive valgt til kommunalbestyrelsen i tre år efter en udstået straf, men til Folketinget kan man stille op dagen efter udstået straf ...

Mads Nielsen, København V

Hej Mads

Du har ret. De regler holder ikke.

Et nyt folketing kommer til at ændre regelsættet efter folketingsvalget. Og det er de fleste også indstillet på.

Venlig hilsen Hans

Det handler om skat

Angående de uhensigtsmæssige tilskud til erhvervslivet virker det da helt blåt, når Lars Lykke Rasmussen foreslår at bytte disse ydelser med lettelser i selskabsskatten.

Hvorfor ikke bare fjerne dem?

Henrik Schou, Vejle

Hej Henrik

Lars Løkkes tanke er, at man i stedet for at sprede penge ud på en masse erhvervsstøtteordninger dropper en del og samler pengene til en større nedsættelse af selskabsskatten. Det skal sikre en stærkere konkurrenceevne.

Regeringen arbejder faktisk med samme projekt. Den danske selskabsskat ligger i den høje ende i EU, men mange andre opkræver mere end os.

Venlig hilsen Hans

