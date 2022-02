Engell: Hård dom = Ud af tinget

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

Lars Løkke mener, at Inger Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget. Men han ønskede ikke en rigsretssag mod Støjberg, så hvorfor den kovending?

Er hun mon for populær og vil tage hans stemmer, så hans nye parti ikke kommer ind?

Hvis man læser Lars Løkkes generalieblad, er han så selv værdig at have siddende i Folketinget? Burde han ikke have været stemt ude for længst?

Hvad med Anders Fogh? I 1992 måtte han forlade posten som skatteminister. Han blev senere statsminister, men var han værdig at have siddende dengang?

Preben Poulsen, Aarhus Ø

Kære Preben

Løkke var imod en rigsretssag, fordi han mente, Støjberg ville få en mild dom. Og endelig var Rigsretten et alt for stort apparat at sætte i gang.

Men da dommen kom, syntes han alligevel, den var så hård, at hun ikke kunne fortsætte som MF. Det har ikke noget at gøre med hans eget projekt. Vælgere, der støtter Støjberg, stemmer ikke på Løkke og omvendt.

Med hensyn til Løkkes og Foghs sager har ingen af dem været behandlet af anklagemyndigheden. Fogh måtte gå af som minister, og dermed sluttede sagen. Løkkes sager handler om moral - ikke om jura.

Venlig hilsen Hans

Justitsministeren har vide beføjelser

Du skriver om Lars Findsen og Hjort Frederiksen, at hvis sagerne falder sammen, og anklagemyndigheden svigter, så har regeringen et problem.

Jeg troede, at anklagemyndighed og domstole var uden for politikernes indflydelse.

Henning Westi, Slagelse

Kære Henning

I praksis blander hverken justitsminister eller andre sig i efterforskning eller rejsning af sigtelser og heller ikke ved tiltale. Anklagemyndigheden har sin uafhængighed.

Men efter retsplejeloven kan justitsministeren udstede pålæg om tiltalerejsning i alle sager. Det skal være sagligt og inden for lovens rammer.

I sager om statens sikkerhed skal justitsministeren godkende tiltalerejsning. Afvises en sag, skal Folketingets formand orienteres. Så vidt jeg ved, er det kun sket en gang i 50 år.

I princippet har en justitsminister ganske store beføjelser, og i de konkrete sager er jeg ret sikker på, at Hækkerup har holdt statsministeren orienteret bl.a. i hendes egenskab som formand for regeringens sikkerhedsudvalg.

Hvad ellers? Sagerne drejer sig om en tidligere minister og en af landets mest centrale embedsmænd.

Venlig hilsen Hans

Hun har svært ved at styre sig

Kan ingen fortælle Pia Kjærsgaard, at hun gør Morten Messerschmidt mere skade ved at føre sig frem, end hvis hun holdt sin kæft og fulgte det gode råd fra Thulesen Dahl: Ingen af de tidligere formænd skal have centrale pladser - nu må næste generation overtage.

Jeg går ud fra, at Pia Kjærsgaard gerne vil hjælpe Morten Messerschmidt, men hun når det modsatte ved hele tiden at blande sig, for her har Marie Krarup ret: Hvis Kjærsgaard udtaler sig, kan alle andre også.

Grete Hermann, Helsingør

Hej Grete

Dine råd er givet videre. Jeg er ret sikker på, at meget af forklaringen skal søges i, Pia har umådelig svært ved at slippe det parti, hun selv har skabt sammen med bl.a. Thulesen Dahl, Peter Skaarup, og Søren Espersen.

Men du har ret i, at den bedste støtte, Pia Kjærsgaard kan give Messerschmidt, er at give ham råd og idéer bag kulissen. Ikke fra scenen. Men Pia har svært ved at styre sig.

Venlig hilsen Hans

