Engell: Hamrende besværligt

Først og fremmest tak for dine altid gode svar.

Håber, du også nu kan hjælpe mig af med min forvirring.

1. Hvordan kan afskaffelse af en helligdag give et forøget arbejdsudbud? For der kommer vel ikke flere i arbejde af, at alle skal arbejde en dag mere?

2. Hvordan kan regeringen love kompensation for en ekstra arbejdsdag? Timelønnede får løn for de timer, de arbejder, og funktionæren får en fast månedsløn uanset antallet af helligdage.

Og i sidste ende er det vel op til arbejdsmarkedets parter at forhandle løn og arbejdsvilkår og ikke op til en regering at blande sig i disse?

Kim Ambrosius, Silkeborg

Kære Kim

Du har ret på begge punkter. Det er uklar snak om storebededag. Jeg går ud fra, man betegner det som øget arbejdsudbud, at hele (den faste) arbejdsstyrke nu skal arbejde en dag ekstra. Vi taler altså ikke om ekstra arbejdsudbud.

Kompensationsdelen bliver et problem, som der ikke er nogen enkel løsning på. Som du skriver, er der forskel på fastlønnede og timelønnede. Der er også forskel på offentligt og privat ansatte. Hamrende besværligt, når vi nu samtidig er på vej ind i svære overenskomstforhandlinger.

Venlig hilsen

Hans

Ellemann i arbejdstøjet

Arkivfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Hvordan tror Jakob Ellemann, han kan hente stemmer til Venstre, når han svigter de blå partier og går i regering med Løkke og S?

For mig at se ligner Venstre en stor taber ved det kommende valg, og Mette Frederiksen den store vinder. Først åd hun DF og Thulesen Dahl.

Nu er hun gået i gang med Ellemann og Venstre.

Roy K. Hillemann, København K

Kære Roy

Ellemanns filosofi er, at Venstre skal vinde stemmer på at have indflydelse og være i arbejdstøjet. Tage ansvar. Om han får ret, eller Venstre taber yderligere terræn, er der uenighed om selv i Venstre, hvor en del jo mener, at Ellemann har gjort V til en underafdeling af S.

Meget spændt på meningsmålingerne i det nye år.

Venlig hilsen Hans

Ikke behov for flere

Arkivfoto: Ernst Van Norde

Kan du forklare, hvad forskellen er på den ønskede advokatundersøgelse og så den rapport, som foreligger i minksagen og er udarbejdet af Minkkommissionen?

Hilsen Bo Holtemann

Kære Bo

Den store dommerundersøgelse gennemgik hele minksagen og forholdt sig generelt til, om der var begået fejl og forsømmelser i forløbet.

Mette Frederiksen fik alvorlig kritik, men dommeren tog ikke stilling til, om hun havde overtrådt sit ministeransvar, og om der derved var åbnet for en mulig rigsretssag.

Det er den advokatundersøgelse, et antal partier har ønsket. Altså en stillingtagen til, om MF har overtrådt ministeransvarslighedsloven eller ej.

Som bekendt er den nye regering og et flertal enige om, der ikke er behov for flere undersøgelser.

Venlig hilsen Hans

