Engell: Han går over i historien

Var Mette F. ikke bare superheldig, at hun fik udskiftet Trine Bramsen med Morten Bødskov som forsvarsminister inden krigen i Ukraine?

Jonas Kolding Nielsen, København V

Kære Jonas

Ministerskiftet havde intet med Ukraine at gøre, men at Trafik-Benny blev fyret af Enhedslisten.

Morten Bødskov har lynhurtigt sat sig ind i sagerne, optræder roligt og værdigt og forstår at dele ære og ansvar for forlig og aftaler med de andre partier.

Han går over i historien som forsvarsministeren, der kort efter tiltrædelsen stod i en europæisk storkrig og en aftale om at bruge milliarder på Forsvaret. Plus en folkeafstemning.

Det kræver en mand med rolige hænder.

Venlig hilsen Hans

Mettes kovending

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Jeg har svært ved at se, at det danske EU-forsvarsforbehold har noget med krigen i Ukraine at gøre og heller ikke med en kommende forsvarsaftale.

Så hvorfor kovender Mette Frederiksen? Hidtil har hun jo syntes, EU-forsvaret var spild af tid og penge, og det har ikke ændret sig. Nu får vi en EU-diskussion, mens resten af verden frygter en atomkrig.

Det er absurd at blande Ukraine og EU-politik sammen.

Holger Sørensen, Køge

Kære Holger

Der er to grunde til, Mette F. har ændret mening: Dels at Tyskland nu omsider er ved at vågne op og klar til at tage et medansvar for Europas forsvar.

Kansler Olaf Scholz’ tale om tysk oprustning og hjælp til Ukraine var en gamechanger. Det samme med krigen i Ukraine.

Men grundlæggende har du ret. Danmarks EU-forsvarsbehold har ikke haft nogen negativ betydning for os, vi har sparet en masse penge og en masse EU-bureaukrati og uendelige møder, vi alligevel kan deltage i.

Selvom vi dropper forbeholdet, giver det ikke Danmark øget militær sikkerhed, for EU har i modsætning til Nato ingen fælles sikkerhedsgaranti. Heldigvis er de fleste EU-lande også med i Nato. Dét betyder noget.

Afstemningen ender formentlig i almindeligt slagsmål om EU, mens resten af Europa er totalt bevæget og optaget af krigen i Ukraine.

Venlig hilsen Hans

Forbeholdet fyldte

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det er noget svineri, Dansk Folkeparti ikke var med til mødet om Forsvaret. Det er sjofelt at holde dem udenfor til fordel for de radikale og SF.

Johnny Christiansen, Holstebro

Kære Johnny

Kan godt forstå, DF er sure, og Messerschmidt har mildest talt også fyret kanonerne af.

Baggrunden for, at DF ikke var med, var spørgsmålet om en EU-afstemning om forsvarsforbeholdet. S, V, SF, R og K er enige om at ophæve forbeholdet. DF er modstandere. Den debat ville de andre ikke.

I øvrigt var det ikke forligskredsen, som var indkaldt - SF er ikke med i forsvarsforliget. Det var de ’fem gamle partier’, som mødtes. Men DF er med ved bordet, når forsvarsmilliarderne i et nyt forlig skal udmøntes efter sommeren.

Venlig hilsen Hans

Tal med kommunen

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vi har talt om at hjælpe ukrainske flygtninge i vores hus, for vi har plads. Vi aner bare ikke, hvad vi skal gøre? Får man nogen økonomisk hjælp, det kan jo vare meget længe?

Hvad nu, hvis man huser nogen, som ikke behandler hjemmet o.k.?

Hvor kan man få svar på sine spørgsmål?

John Christiansen, Frederikssund

Kære John

Du skal kontakte din kommune. Mange kommuner er i fuld gang med at opbygge et system til at håndtere situationen - typisk i samarbejde med humanitære organisationer.

Kommuner kender også økonomiske rammer, og dit forsikringsselskab vil kunne fortælle, om du er dækket i en misbrugssituation, så tal med dit forsikringsselskab.

Venlig hilsen Hans

