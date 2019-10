Engell: Han kan blive Enhedslistens næste frontfigur

Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, er i øjeblikket favorit til at tage over fra Pernille Skipper, som ikke stiller op til næste valg, vurderer Hans Engell

Langtfra alle kender Rune Lunds ansigt. Men det kan de komme til.

Enhedslistens nuværende finansordfører er nemlig favorit til at stå i spidsen for venstrefløjspartiet ved næste folketingsvalg, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- Jeg tror mest på, at Rune Lund kan blive partiets næste frontfigur, men der kan fortsat ske en masse, siger Hans Engell.

Rune Lund kan tage over i spidsen for Enhedslisten ved næste valg, vurderer Hans Engell. Foto: Jakob Jørgensen

Arvefølgen i Enhedslisten er kommet på tale, efter at den nuværende politiske ordfører, Pernille Skipper, falder for partiets såkaldte rotationsprincip. Princippet gør, at partiets medlemmer kun kan sidde i Folketinget i en begrænset periode.

Enhedslistens rotationsprincip Stk. 3 Medlemmer af Folketinget kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter deres syvende år i Folketinget.

Stk. 4 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet efter to fireårsperioder.

Stk. 5 Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst 10 års varighed.



Stk. 6 Ved en kombination mellem stk. 3, 4 eller 5, således at man både har perioder, hvor man har været ansat, og perioder, hvor man har været medlem af Folketinget og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker eller både har været medlem af Folketinget og været fuldtidsansat lokalpolitiker, kan man højst sammenlagt være ansat eller folketingsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år inden for en 12 års periode. Hvis man er medlem af Folketinget eller fuldtidsansat lokalpolitiker, kan man dog blive valgperioden ud. Kilde: Enhedslistens vedtægter Vis mere Luk

Derfor er det så sikkert som Karl Marx-referencer på Enhedslistens årsmøde i weekenden, at partiet skal finde et nyt ansigt til at repræsentere partiet i Folketinget og i medierne.

Rune Lund tog et lille skridt mod topposten i Enhedslisten, da han søndag blev valgt som partiets spidskandidat i Københavns Storkreds.

Kongekredsen

Netop den kreds er kongekredsen, når det kommer til at støvsuge personlige stemmer på den yderste venstrefløj.

Pernille Skipper hentede ved folketingsvalget i juni 33.024 personlige stemmer. Hun afløste som politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, som ved valget i 2015 opnåede 40.425 personlige stemmer.

Engell: De røde dronninger

Begge topfigurer havde Københavns Storkreds, hvor Rune Lund nu er valgt til spidskandidat. Partiets retsordfører, Rosa Lund, nævnes også af kilder i partiet som en mulig arvtager, men hun blev kun partiets nummer to i kredsen. De to politikere med efternavnet Lund er i øvrigt på ingen måde i familie.

- Enhedslisten har taget det sikre valg og vælger de rutinerede kræfter, når det gælder kredsen, hvor partiet skal støvsuge stemmer, siger Hans Engell.

- Rune Lund og Rosa Lund har begge været med et stykke tid og har prøvet forhandlinger på Christiansborg, forklarer han.

'Morfar-kedeligt'

Det er Enhedslistens folketingsgruppe, som vælger den politiske ordfører, og derfor sidder den næste i rækken - efter alt at dømme - i folketingsgruppen i dag.

- Tidligere satsede partiet på uprøvede kræfter med Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Rosenkrantz-Theil og vandt stort på det, fortæller Hans Engell.

Ud fra de sikre valg og den nuværende kaptajn - Pernille Skippers - tale på årsmødet mener Hans Engell, at noget af angrebslysten er forsvundet i det røde parti.

- Nu tyder det på, at de ikke vil erobre verden længere, men derimod mere lave nogle gode forlig på Christiansborg. Det er blevet lidt morfar-kedeligt, siger han.

Ud over Rune Lund og Rosa Lund nævner flere kilder i Enhedslisten også miljø- og klimaordfører Mai Villadsen samt erhvervs- og beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez.

Mai Villadsen er spidskandidat i Nordsjælland, mens Victoria Velásquez er spidskandidat på Fyn.

Enhedslistens folketingsgruppe skal finde en, som har evnen, lysten og opbakningen. Det sidste kan komme med det første, og derfor er den kommende tid rykke rundt på favoritterne.

- Det næste stykke tid afgør, om nye kræfter såsom Mai Villadsen kan slå igennem, siger Hans Engell.

OVERBLIK: Her er Enhedslistens kandidater til næste valg Enhedslisten har søndag på partiets årsmøde vedtaget kandidatliste til næste folketingsvalg. Listen kan dog ændre sig på kommende årsmøder før selve valget til Folketinget. - Rune Lund, Københavns Storkreds. - Eva Flyvholm, Sjællands Storkreds. - Søren Egge Rasmussen, Østjyllands Storkreds. - Søren Søndergaard, København Omegns Storkreds. - Rosa Lund, Københavns Storkreds. - Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, Fyns Storkreds. - Peder Hvelplund, Nordjyllands Storkreds. - Mai Villadsen, Nordsjællands Storkreds. - Rasmus Vestergaard Madsen, Sydjyllands Storkreds. - Jette Gottlieb, Københavns Storkreds. - Jakob Sølvhøj, Vestjyllands Storkreds. - Maria Temponeras, Sjællands Storkreds. - Ibrahim Benli, Københavns Storkreds. - Anne Hegelund, Østjyllands Storkreds. - Jesper Kiel, Fyns Storkreds. - Ditte Marie Thejsen, Østjyllands Storkreds. - Maja Albrechtsen, Sydjyllands Storkreds. - Jonathan Simmel, Sjællands Storkreds. - Sinem Demir, Københavns Omegns Storkreds. - Astrid Vang Hansen, Nordjyllands Storkreds. I forhold til den nuværende folketingsgruppe på 13 personer falder Pernille Skipper, Christian Juhl og Henning Hyllested for partiets rotationsordning, så de kan ikke genopstille. Vis mere Luk

Favorit: Jeg er rigtig glad

Ser man på resultatet fra den seneste urafstemning i partiet, er der to favoritter. Her fik Rune Lund nemlig flest stemmer med 2003 stemmer. Finansordføreren havde dog retsordfører Rosa Lund lige i hælene med 1983 stemmer.

Rune Lund er glad for opbakningen og spidskandidaturet i København. Men ambitionerne har han ingen kommentar til.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg er den, som fik flest stemmer ved urafstemningen blandt medlemmerne, og jeg opfatter det som en cadeau til mit arbejde, at jeg er blevet spidskandidat i København, siger Rune Lund.

- Det er jeg virkelig stolt over og glad for, men der er fire år til næste valg, og Pernille Skipper er vores politiske ordfører, fortæller han.

- Har du ambitioner om at blive politisk ordfører?

- Det har jeg slet ikke nogen kommentarer til, for jeg opfatter det ikke som et aktuelt spørgsmål, siger Rune Lund.

Johanne Schmidt-Nielsen, der i 2009 blev Enhedslistens første politiske ordfører og dermed ansigt udadtil i offentligheden, faldt for rotationsprincippet ved valget i år.