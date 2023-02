Engell: Her er Ellemanns store problem

Ellemanns tilbagekomst efter sygemeldingen vil være 'som at springe på et lyntog i fart', lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, der her beskriver V-formandens 'ekstremt vanskelige situation'

Allerede i sidste uge, da Jakob Ellemann-Jensen faldt delvis om ved et K-udvalgsmøde i Statsministeriet, var kollegerne klar over, at noget var galt. Forsvarsministeren kom dog hurtigt på benene og signalerede via de sociale medier, at han var klar igen.

Den holdt ikke længe. Ved regeringsseminaret på Kollekolle et par dage senere var han påfaldende tavs og meldte fra til aftenens sociale samvær.