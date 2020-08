Engell: Her er Mettes mareridt

Regeringen overvejer nøje, om mundbind skal være obligatoriske, så der ikke skal lukkes ned for landet igen, oplyser Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen overvejer at indføre krav om mundbind flere steder.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell. Mundbind skal blandt andet sikre, at hverdagen kan fortsætte, selv om der er sket en stigning i antallet af smittede med corona de seneste uger.

- Mundbind er på tegnebrættet, siger Hans Engell.

- Hvis smitten udvikler sig yderligere i samme retning, så er det formentlig kun et spørgsmål om tid, før vi får et mundbindskrav i hele landet. I hvert fald i de store byer og i offentlig transport, siger Hans Engell.

Mandag eftermiddag blev der blandt andet indført krav om mundbind i den kollektive trafik i Silkeborg Kommune. Det blev samtidigt anbefalet, at der også bæres mundbind i byens supermarkeder, indkøbscentre og større forretninger.

Se også: 40 børn isoleres i Silkeborg

Politikerne er indkaldt til forhandlinger om fase fire i genåbningen af landet efter coronakrisen onsdag. Det kommer dog formentlig til at handle mere om begrænsende tiltag, vurderer den politiske kommentator.

- Fase fire kommer der ikke meget ud af. Regeringen har fokus på, at vi ikke skal lukke en masse af det, som er åbnet, siger Hans Engell.

- Det er Mettes mareridt, hvis man ikke bare skal slå bremserne i, men også rulle tilbage, lyder det.

Slut med at kysse

Hans Engell har tilbragt en del af sommeren i Frankrig, hvor netop mundbind er påkrævet flere stede såsom i storcentre og på markeder.

- Man vænner sig fuldstændig til at have mundbind på, forklarer den politiske kommentator.

- Det var et lovkrav, så når vi var ude at handle, monterede vi mundbind ude på parkeringspladsen, hvor vi også tog dem af bagefter.

Alt kunne fortsætte som vanligt i Frankrig, men en lille ting måtte den politiske kommentator undvære.

- Frankrig er nok det mest kyssende land i Europa. Man kysser på kinderne hele tiden, men denne sommer var det slut med at kysse. Der var afstand og mundbind, og man vænner sig til det, fortæller Hans Engell.

Dermed bliver der ikke meget at forhandle om for politikerne på Christiansborg i forhold til at åbne diskoteker efter klokken 24 samt spillesteder og de store arrangementer med mange mennesker ifølge Hans Engell.

Festglade danskere må vente yderligere på at danse natten lang i byen.

Se også: Lyst til en vild bytur? Hold øje med denne dato

Flere europæiske lande har indført maksimumpriser for mundbind, og Hans Engell beretter, at det i Frankrig var omkring fem kroner stykket.

Det er dog ikke umiddelbart et tiltag, som Mette Frederiksen ser for sig.

- Det er ikke mit indtryk, at regeringen er særlig vild med at gå den vej, men de er opmærksomme på, at andre lande har gjort det med succes, siger Hans Engell.

Derudover kan de nye coronaforhandlinger også handle om en såkaldt regionalisering, så det ikke er hele landet, som enten for et ja eller nej som rejsedestination. I stedet kan myndighederne fraråde rejser til regioner samt have skærpende tiltag, når folk kommer hjem.

Der er ikke lagt op til den store politiske krig om fase fire, vurderer Hans Engell.

- Ellemann, Pape og Vermund har skruet ned for blusset, og der er ingen stemmer at hente på den alt for kritiske linje, forklarer han.

- Alle er klar over, at coronakrisen ikke er midlertidig. Det kan blive meget langvarigt.

Barsk coronanedlukning i Aarhus