DET BLÅ DANMARK uden for regeringen er en rodebutik.

Tilsammen fik Støjberg, Vanopslagh, Pape, Vermund, Messerschmidt plus løsgænger Mette Thiesen 49 mandater. Meget langt fra at kunne true regeringen og endnu længere fra at ligne et regeringsalternativ.

Pernille Vermunds beslutning om at forlade politik gør ikke blokkens muligheder større.