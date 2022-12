Kun i Ekstra Bladet

2022 vil blive husket for et af de mest spændende folketingsvalg i årtier. Opløbet til valgkampen var dramatisk med den radikale selvmordsbombe. En månedlang valgkamp og til sidst et resultat, der krævede den længste regeringsforhandling nogensinde. Og ud af det kom den mest utrolige regering i mands minde.