Engell: - Hun er ikke interesseret

Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, er pludselig blevet kastet ud i et stormvejr, hun ikke har bedt om. Det skete, da den tidligere konservative minister, Jakob Axel Nielsen, i Berlingske foreslog hende som et bud på Papes fremtidige afløser. Uden at have spurgt hende først.

I interviews med både Sjællandske Nyheder og Ekstra Bladet havde Kiær da også travlt med at afvise den idé. Spørgsmålet er ikke aktuelt, når der er en siddende formand, lød det.

- Vi har en formand. Stillingen er ikke ledig. Man render heller ikke rundt og er kandidat. I øvrigt er jeg borgmester i Helsingør Kommune, og det er jeg sådan set meget glad ved. PUNKTUM. Ikke mere, lød det blandt andet til Ekstra Bladet.

Men ville Benedikte Kiær være interesseret, hvis hun fik muligheden?

En smule kryptisk

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, er svaret nej.

Annonce:

- Jeg tror helt ærligt ikke, at hun er interesseret, og jeg tror slet ikke, at hun ville gå efter posten. Hun har en solid placering i Helsingør, og det skal gå meget skidt for, at hun ikke bliver siddende der efter næste valg. Umiddelbart kan jeg slet ikke se det for mig, siger Hans Engell.

- Men hun siger jo ikke direkte, at hun ikke er interesseret. Hvorfor gør hun ikke bare det, hvis det ikke er noget for hende?

- Nej, det er rigtigt. Det er en smule kryptisk. Men jeg kan ikke forestille mig, at hun er interesseret under de nuværende omstændigheder. Det ville for mig være en overraskelse af de helt store, siger Hans Engell.

Hans Engell tror ikke på, at Benedikte Kiær ønsker at vende tilbage til landspolitik. Foto: Linda Johansen

De tre m'er

Han forklarer dog, at Benedikte Kiær var dygtig til landspolitik, dengang hun var socialminister. Hun opnåede en betydelig popularitet i den almene boligsektor i Danmark og havde også et godt greb om det sociale, mener han.

- Men jeg ville blive meget overrasket, må jeg sige. Det skulle kun være, hvis Pape selv valgte at skride, og partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse nærmest krævede det af hende, at hun ville gøre det, siger Hans Engell.

Annonce:

I stedet ser han de tre profiler, han kalder for 'de tre m'er', for mere sandsynlige tronfølgere: Mona Juul, Mette Abildgaard eller Mai Mercado. Men kun, hvis Søren Pape selv beslutter sig for at gå, understreger han - der bliver ikke noget kampvalg.

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger tirsdag, at han bliver som formand for sit parti Pape har indtil videre ingen planer om at gå af, bedyrede han så sent som i denne uge.

I så fald er Mona Juul det mest oplagte bud af de tre:

- Der er meget tillid til hende. Hun har en meget stærk 'backing group' i det konservative hold, og der er mange i erhvervslivet, som vil være meget glade for hende. Hun har et godt navn, og så er hun godt respekteret i de andre partier. Der er ret meget fidus til hende, siger Hans Engell.

Pape: Jeg bliver

Diskussionen om en ny formand er taget til på det seneste, efter at der har været stor uro i partiet.

Men for nyligt blev Pape alligevel genindstillet som formand på et hovedbestyrelsesmøde i Danske Rederiers lokaler. Et meget symbolsk sted for et parti, der er godt ude at sejle, mener Engell.

Og til Ekstra Bladet slog Pape fast, at han ikke går af.

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lige i fredags fået forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens enstemmige opbakning til at fortsætte som formand, siger Pape.