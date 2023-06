Engell: Hvad kan Ukraine bruge F-16-fly til?

F-16 fly har nok en del år på bagen, men de er stadig temmelig kapable maskiner, understreger Hans Engell, der selv fik en tur i et eksemplar af kampflyet i sin tid som forsvarsminister

Hej Hans

Hvad skal Ukraine med gamle danske og andre europæiske F-16-fly? De er beregnet til angreb, og det er vel ikke meningen, at Ukraine nu vil til at føre krig inde i Rusland. Skal F-16 bruges til at bombe russiske byer, eller hvad er deres rolle?

Claus Kristensen, Odense

Kære Claus

F-16 er en ældre, men stadig ekstremt avanceret maskine. Et af de bedste fly produceret gennem 50 år. Danmark fik sine første F-16 i 1980, og jeg var selv som forsvarsminister på vingerne med F-16 i 82 sammen med senere forsvarschef Kristian Hvidt.

F-16 kan løse mange opgaver, som ikke handler om at bombe i Rusland. Det er jo kampfly og ikke bombemaskiner. F-16 kan bidrage til at genvinde luftrummet over Ukraine. De vil kunne bruges til nedskydning af russiske krydsermissiler og andre missilangreb.

Og ikke mindst vil F-16 kunne bruges ved selve fronten til at understøtte de ukrainske hærstyrker og bekæmpe russiske fly ved frontlinjen.

Det tager adskillige måneder at uddanne dygtige piloter, så F-16-flyene kommer næppe ind i krigen på denne side af sommeren.

Venlig hilsen Hans

Grønlands eget valg

Hej Hans

Du skriver om Grønlands nye grundlov, men kræver det ikke en ændring af Danmarks riges grundlov, hvis Grønland og Færøerne vil ud af fællesskabet?

John Lund, Herlev

Kære John

Nej. Det kræver ingen grundlovsændring, men bare et forslag fra regeringen til beslutning, som Folketinget derefter skal godkende.

Island erklærede sig som selvstændig republik i 1944 og opsagde personalunionen med Danmark. Det krævede ingen ændring i vores grundlov. Island blev bare strøget i teksten.

Venlig hilsen Hans

Har Ellemann for travlt?

Hej Hans

Hvor klogt er det af Ellemann at styrte fra sygesengen til ti møder ude i landet? Har de ikke lige haft møder med Troels Lund og Lose?

Det er uansvarligt at udfordre sig selv på den måde, så Ellemann beder da selv om det.

Lise-Lotte Christiansen, Hellerup

Kære Lise-Lotte

Vi må gå ud fra, at lægerne har tjekket ham grundigt og sagt god for, at Ellemann kan køre på i 12. gear.

Jeg undrede mig også, men han har med sin sygdom fået en så stærk advarsel, så man må tro, at de ti møder er korte og koncentrerede, og at han kan komme hjem i sin egen seng bagefter.

Venlig hilsen Hans

