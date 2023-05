Engell: Hvordan skal jeg vise min protest?

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kære Hans

Du skriver, at hvis man i protest ikke stemmer til et valg, er det ikke en god måde at vise sin utilfredshed med et parti, og det kan nærmest betegnes som ’ligegyldighed’. Jeg er faktisk enig med dig i synspunktet.

Men hvad gør man så, hvis man vil protestere mod det parti, man normalt stemmer på, f.eks. Venstre.

Skal protesten så være at stemme på et af de røde partier? Det er jo helt ude i hampen at stemme på Løkkes projekt, manden, som vil smadre Venstre?

Annonce:

Så er der hele midterfeltet med maks. ti procent af stemmerne, men det giver ingen mening. Så hvad kan du foreslå, så din protest får effekt og ikke bliver ’ligegyldig’ og en del af valgprocenten?

Kh Visti Vester

Kære Visti

Jeg konstaterer bare, at stemmesedler uden kryds tæller med i den samlede valgprocent og derfor ikke er ’rigtige’ proteststemmer.

Bare afmægtighed, synes jeg.

Jeg forstår godt dit argument, men er du sur på Venstre, kan du jo vælge et af de andre blå partier, som ikke er med i regeringen.

Der er mange at vælge imellem så du er jo ikke tvunget til at stemme på Enhedslisten eller Alternativet.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bare rolig, Margrethe går IKKE fallit

Arkivfoto: Rune Aarestruo Pedersen

Hej Hans

Hvordan kan dronningen have et underskud på årsregnskabet på en halv snes millioner? Har de ikke styr på pengene på Amalienborg, og hvem dækker egentlig underskuddet? Det er sgu da pinligt, at landets monark ikke har tjek på bankkontoen.

Niels Poulsen, Roskilde

Annonce:

Kære Niels

Underskuddet begrundes ifølge kongehusets årsberetning bl.a. med dronningens jubilæum, inflationen, stigende energipriser og andet uforudset.

Kongehuset har stadig en egenkapital på en halv snes millioner, og man satser på besparelser og effektiviseringer. På den mere private side har kongehuset jo også en privat kapital, som ikke fremgår af det regnskab, som offentliggøres.

Én ting kan jeg garantere dig: Kongehuset kommer ikke til at gå i betalingsstandsning. Sov roligt. Margrethe går ikke fallit.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FN og international lov

Arkivfoto: Getty Images

Kære Hans

Mange tak for dine mange velovervejede svar på Ekstra Bladet. Jeg har også et spørgsmål: Hvorfor løser Rusland (Putin) ikke sine grænsekonflikter igennem FN efter international lov?

Med venlig hilsen Sven Th. Petersen

Annonce:

Kære Sven

Fordi Putins Rusland ligesom Sovjet først og fremmest fører egen magtpolitik. Rusland er permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd, fordi Sovjetunionen var med til at danne FN efter krigen, men kan derfor også i dag gennem veto-regler blokere for fælles vedtagelser.

Rusland bruger kun FN i sager, hvor deres egne interesser tilgodeses. Derfor er FN’s muligheder stærkt begrænsede. Putin kan ikke bruge FN i Ukraine, hvor han fører sin egen angrebskrig helt imod FN’s ånd og juridiske grundlag. Men FN er magtesløst.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad laver Lose?

Arkivfoto: Jonathan Damslund

Hej Hans

Hvad har Stephanie Lose egentlig udrettet i sine måneder som økonominister ud over at hæve en fed løn og rejse rundt til Venstres interne møder? Og nu skal hun vel have ventepenge og pension.

Vi andre skal ofre bededag for pengene, men der er millioner til en overflødig minister.

Jan Jørgensen, Tønder

Kære Jan

Stephanie Lose har vel passet det løbende arbejde, deltaget i møder i regeringen, gruppemøder og rejst rundt og beroliget Venstres medlemmer.

Økonomisk får hun nu ikke så meget ud af det, som du tror. Hendes ventepenge vil blive modregnet i lønnen som regionsformand, og da hun ikke har været minister over et år, er der ingen pension. Lose er jo heller ikke medlem af Folketinget.

Venlig hilsen Hans

Engell: Her er Mettes ordre til ministrene