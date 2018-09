Engell: Indvandrer-kommentar udløser uhørt medie-skandale i Sverige

Det er utænkeligt, at DR ville tage afstand fra en partileders udtalelser, som det skete i Sverige under afgørende valgdebat, vurderer Hans Engell

Sverige er kastet ud i en mediepolitisk orkan, efter SVT, den svenske pendant til DR, fredag aften aktivt og officielt tog afstand fra en udtalelse ytret af Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson.

Under den sidste og afgørende valgdebat på landsdækkende tv blev skytset gennem aftenen tungere og tungere mellem Åkesson og de øvrige partiledere, indtil SD-lederen kom med udtalelsen:

- 'Bare indvandrere får arbejde, så løser alt sig' - det har de sagt hele tiden. Det sker ikke, det bliver ikke sådan. Derfor må man stille sig spørgsmålet, hvorfor det er så svært for de her mennesker at få et job. Det er, fordi de ikke er svenskere. De passer ikke ind i Sverige.

Debatten om indvandrere har været på sit højest under den svenske valgkamp. Her video fra en demonstration imod racister i Malmø. (Video: Olivia Luftlund)

Det fik SVT's vært på programmet, Martina Nord, til at tage affære efter udsendelsen:

- Jimmie Åkessons udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den, sagde værten.

Efterfølgende har Sverigedemokraterna krævet en undskyldning fra SVT, og klokken 11 lørdag holdes der krisemøde i Stockholm om situationen.

Engell: Uhørt

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator er der tale om en uhørt skandale for den svenske public service-udbyder:

- Forløbet med Åkesson og SVT er en uhørt skandale. Det giver mindelser om en halvdiktaturstat, at SVT mener, de skal dømme politiske udmeldinger. Det tilkommer slet ikke SVT at forholde sig til, om hans udtalelser er korrekte. Det er det, vi har en politisk debat til, siger Hans Engell.

- Det vil have været utænkeligt i Danmark. Jeg kan ikke forestille mig, at DR vil slutte en debat med at sige, at noget Vermund eller Thulesen Dahl siger, er groft generaliserende.

Se også: Svensk parti kræver undskyldning efter tv-debat

- Og de ender jo med at skyde dem selv i skoene. For det her er i den grad vand på Åkessons mølle. Det vil bare blive opfattet som en bekræftelse på, at SVT har ført en fuldstændig ensidig kampagne mod Åkesson og Sverigedemokraterna.

Efter debatten har SVT holdt fast i deres afstandtagen og har lagt en udmelding på hjemmesiden, hvor de forklarer, at udtalelsen er generaliserende og udpeger indvandrere som en gruppe, der ikke er svenskere og ikke passer ind i Sverige. Derudover forklarer public service-udbyderen, at der i den svenske radio- og tv-lov findes en såkaldt demokratiparagraf, hvor det hedder: ' ... programvirksomheden som helhed præges af den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd og det enkelte menneskes frihed og værdighed'.

SVT har tidligere fået kritik af radio- og tv-nævnet for ikke i tilstrækkelig grad at tage afstand fra krænkende udtalelser.

Et demokrati-problem

Men ifølge Hans Engell er det et særskilt problem, hvis svenske medier af juridiske årsager føler sig nødsaget til at tage afstand fra politiske udmeldinger.

- Det lyder meget spidsfindigt. Nu kender jeg ikke den svenske lovgivning. Men hvis svensk lovgivning er sådan indrettet, at medier bliver nødt til at tage afstand fra helt generelle politiske udmeldinger, så har Sverige et kæmpe demokrati-problem.

- Der er jo tale om et generelt politisk statement, om at, han ikke mener, en gruppe indvandrere kan tilpasse sig det svenske samfund. Det ligger meget langt fra, hvad den danske racismeparagraf og injurieparagraf omfatter, siger Hans Engell, der generelt mener, at den svenske valgdækning har været ensidig.

- Nu har jeg fulgt intenst med de seneste uger. Og jeg må bare sige, at med undtagelse af Expressen og svensk TV4, så er valgdækningen over en kam meget, meget ensidig. Jeg har læst både Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan, Dagens Nyheter og set SVT. Og der er billedet altså det samme.