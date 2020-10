Engell: Jelved ville have en anden leder

Den tidligere radikale leder Marianne Jelved ville ikke have Sofie Carsten Nielsen som politisk leder

Der skulle et kampvalg til, før de radikale fandt en ny leder, og det er ikke hvilken som helst, der sendte den første raket af sted i borgerkrigen.

Det var nemlig den tidligere partileder Marianne Jelved, som ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, begyndte kampvalget.

- Det mest opsigtsvækkende er, at det var den mangeårige radikale partileder, minister og vicestatsminister - Marianne Jelved - der foreslog Martin Lidegaard, som ny radikal leder, siger Hans Engell.

Fire radikale ville have Martin Lidegaard, som ny radikal partileder, og 12 ville have Sofie Carsten Nielsen. Det erfarer Ekstra Bladet fra den interne radikale afstemning, efter at Morten Østergaard trak sig som følge af en krænkelsessag.

Værst for Mette F.

Og selve splittelsen kan give problemer for de radikale, mens resultatet kan give problemer for Mette Frederiksen ifølge den politiske kommentator.

- Selvom Sofie Carsten Nielsen har fået et stærkt mandat, så understreger det, at hun sidder med nogle i gruppen, som mener, at Lidegaard havde været et bedre bud, siger Hans Engell.

- Hvorfor mener de det?

- Det handler om politik. Sofie Carsten Nielsen repræsenterer en stærkt kritisk tilgang overfor regeringen. Det gælder især på udlændinge, økonomisk politik og klima, forklarer Hans Engell.

Hvis Martin Lidegaard havde vundet, så var der andre boller på suppen i rød blok.

- Martin Lidegaard og Jelved har en mere pragmatisk holdning, hvor der er større fokus på samarbejde med regeringen for at få indflydelse, siger Hans Engell.

Martin Lidegaard: Jeg tabte

- Jelved ser gerne radikale tilbage i en regeringens-position, og når man fører en skarp politik overfor regeringen, så kommer man længere væk, forklarer han.

- Ville det have været bedre for Mette Frederiksen, hvis det var Martin Lidegaard, som ny radikal leder?

- Langt bedre. Mette Frederiksen ville have langt nemmere ved at samarbejde med Lidegaard i stedet for Carsten Nielsen.

Sexisme-sagen i partiet blev skudt i gang af folketingsmedlemmet Lotte Rod. Hun har stået frem og fortalt om, at hun har oplevet krænkelser i partiet. Udadtil satte Lotte Rod dog ikke navn på krænkeren.

Ny radikal leder: Lotte fortalte mig det

Fjernede hånden

Østergaard forklarer, at det var hans hånd, som Lotte Rod fjernede i den pågældende situatuion. Han har givet Lotte Rod en undskyldning, som hun har godtaget, men han erkender altså, at han har håndteret sagen forkert i sit parti, og derfor trækker han sig.

Sofie Carsten Nielsen er ny radikal leder.

Sexisme-sagen blev drøftet på et gruppemøde, der var rykket fra Christiansborg til Den Sorte Diamant i det centrale København.

Mødet skulle have varet i halvanden time, men endte med at tage næsten syv timer.

- Det er mit ansvar - både det, der skete for længe siden, men også ansvaret for, hvordan jeg har håndteret det i nutiden. Derfor har jeg trukket mig på gruppemødet, siger Morten Østergaard.

Lotte Rod: Morten har sagt undskyld til mig

Gik forrest

På det seneste har en lang række kvinder stået frem og fortalt om sexisme i dansk politik. Netop Morten Østergaards parti har om nogen gået forrest i kampen for at gøre op med denne kultur.

Ikke desto mindre endte partiet altså selv med at blive centrum i en krænkelsessag, som kostede den politiske leder posten.

