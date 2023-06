Engell: Kan Kim Jong-un tales til fornuft?

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Kære Hans Engell

Det er, som om, medierne ikke kan se koblingen mellem de meget store årlige militærøvelser mellem Sydkorea og USA på den ene side og Nordkoreas missiludviklingsprogram på den anden side.

Men objektivt set kan Kim Jong-un jo kun opfatte disse årlige øvelser som en latent militær trussel rettet mod ham og Nordkorea.

Han reagerer derfor ganske forventeligt ved at fortsætte sit missilprogram, inklusive diverse prøveaffyringer.

Han vil nok heller ikke særlig let kunne overtales til at opgive sit atomvåbenprogram, efter at han har set, hvordan det gik med Libyens Gaddafi og den ulovlige krig mod Saddam i Irak.

Hvorfor foreslår man ham ikke, at de årlige militærøvelser ophører, mod at han stopper med sine missilaffyringer?

Tak for dine altid indsigtsfulde svar.

Dimitris Balanitis, København Ø

Kære Dimitris

Når USA kører militære øvelser sammen med Sydkorea - ligesom man gør det med europæerne - er det for at vise sammenhold og amerikansk vilje til at støtte Sydkorea i en krigssituation. Samt træne samarbejde mellem de militære enheder.

Nordkorea kører sit raketprogram, uanset om der er øvelser eller ej, og mit indtryk er, at USA holder det under tæt observation. De vil være klar til at slå meget hurtigt igen, men vil i øvrigt ikke give Kim den opmærksomhed, han hungrer efter.

En aftale, som du nævner, vil være helt utænkelig. Det ville fra amerikansk og sydkoreansk side være en alt for stor indrømmelse og sikkert uden effekt.

Venlig hilsen Hans

Mettes afløser

Hej Hans

Hvor meget indflydelse vil Mette Frederiksen have på, hvem der bliver hendes afløser, hvis hun bliver Nato-chef?

Søren Jakobsen,

København V

Kære Søren

Det kommer meget an på, hvordan hun i givet fald tilrettelægger sin afgang. Jens Otto Krag ’udnævnte’ bare Anker uden godkendelse i folketingsgruppe og parti. Nyrup vandt ved kampafstemning mod Auken. Helle overlod uden videre pladsen til Mette F.

Mit bud er, at Mette vil sammenkalde partiets og folketingsgruppens ledelse og lægge op til en meget hurtig afgørelse i gruppe og parti. Og pilen peger så på Wammen.

Venlig hilsen Hans

Slipper ikke for alvorlig kritik

Hej Hans

Hvis nu advokatundersøgelsen ’frikender’ Lizette Risgaard for alvorlige MeToo-sager, kan det så tænkes, at hun vender tilbage til formandsposten i FH? Så har de jo tvunget hende til at gå af på et falsk grundlag?

Laila Henningsen, Aarhus

Kære Laila

Nej, for Lizette Risgaard blev jo officielt ikke ’fyret’ eller tvunget på orlov, men trak sig frivilligt fra formandsposten omend i dyb skuffelse. Desuden er mængden og alvoren i vidneudsagn i Ekstra Bladet og Berlingske så omfattende, at det er svært at forestille sig, Lizette slipper for alvorlig kritik. Der er ingen vej tilbage.

Jeg er spændt på advokatundersøgelsen og ikke mindst, om FH offentliggør den i sin helhed, og om andre end Lizette Risgaard trækkes med.

Grundlæggende er det en trist og alvorlig sag. LR har betydet umådelig meget for fagbevægelsen. Det er skæbnens ironi, at samme dag, regeringen meddelte, at trepartsforhandlinger nu skal være en fast institution, blev fagbevægelsens førstedame tvunget til at trække sig. Det var i høj grad hendes projekt.

Venlig hilsen Hans

Millioner med til udlandet

Kære Hans Engell

Jeg forstår ikke, hvordan Folketinget kan godkende, at prins Joachim skal have en millionløn, når manden hverken bor eller arbejder i Danmark. Står det ikke i grundloven, at kongelige skal bo i landet for at få penge fra statskassen?

Carl Svenningsen, Holbæk

Kære Carl

Du har kun delvis ret.

Efter grundloven kan årpenge ’ikke uden Folketingets samtykke nydes uden for riget’, men Folketinget kan beslutte, at prinsen får årpenge (apanage) som forsvarsattaché i Paris og inden længe i Washington, fordi det ikke er permanent ophold.

Folketinget godkendte regeringens forslag om det for nogle uger siden. Til gengæld får Joachim ingen løn for sit arbejde. Men mon ikke han klarer sig med 330.450 kr. pr. måned - eller fire millioner om året - skattefrit.

Venlig hilsen Hans

