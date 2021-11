Engell: Klar til det endelige opgør

Dansk Folkeparti gør nu klar til det endelige opgør om formandsposen. Og det tegner til at blive en blodig omgang.

Første runde vandt Kristian Thulesen Dahl. Det skete tirsdag aften, da han fremkaldte chokstemning ved at bebude sin afgang som partiformand. Absolut ingen var orienteret på forhånd. Det var ingen tilfældighed.

Den kritiske del af partifællerne skulle afskæres for at brokke sig over resultatet af kommunalvalget og give formanden skylden for det hele.

Nu kastede Thulesen hele ansvaret i hovedet på partiets folketingsgruppe og hovedbestyrelse.

Anden runde lørdag i hovedbestyrelsen viste, at de kunne håndtere det. Der var ellers lagt op til kamp om tidspunktet for det kommende ekstraordinære landsmøde.

Morten Messerschmidt og hans støtter ville placere mødet i marts, hvor hans egen sag ved landsretten er afgjort. Tulle ville have mødet så hurtigt som praktisk muligt. Han vil ikke sidde som formand uden magt i et halvt år.

Og han vandt. Mødet bliver den 23. januar i Herning.

Tredje runde om formandsposten bliver det endelige opgør. Ingen kandidater har endnu meldt sig, og der er frist til den 7. januar.

Morten Messerschmidt går efter formandsposten, selv om han siger, han har mange overvejelser. Selvfølgelig gør han det.

Hans problem er, at retssagen ikke er afgjort. Bliver han frifundet så er himlen blå. Men dømmes han på linje med byretsdommen, vil det blive svært for ham at bevare sit folketingsmandat.

Det afgørende er ikke størrelsen af en eventuel straf eller bøde, men ’den begåede handling’. Folketingets afgørelser har i de otte sager, der har været om MF’ere siden grundloven i 1953, ikke fulgt nogen fast praksis.

I den tidligere grundlov røg medlemmer ud, hvis de fik en straf på mere end fire måneders ubetinget fængsel. I dag er der ingen ’skala’, som Folketinget kan bruge, når de skal afgøre, om medlemmer er ’uværdige’.

Det, Folketinget skal tage stilling til, er, om Messerschmidts ’almindelige omdømme’ har lidt alvorlig skade.

DF kan satse på, at selv om han bliver dømt, ryger han ikke ud af Folketinget. Eller at Messerschmidt må forlade tinget, men i øvrigt passe sit formandshverv og så genopstille ved det kommende folketingsvalg, hvor han vil blive valgt og Folketinget efter al sandsynlighed godkende hans mandat.

Foto: Ernst Van Norde

Inger Støjberg må kaldes danmarkshistoriens mest mærkværdige ’kandidat’ til en formandspost i et politisk parti. Hun er ikke medlem af DF. Kan kun stille op som formand, hvis hun får dispensation. Og hun må regne med, at Messerschmidt vil stille op imod hende.

Hun har den fordel, at ’hendes sag’ ved Rigsretten vil være afgjort inden landsmødet. Bliver hun frikendt, vil hun være en stjerne.

Får hun en mindre straf eller bøde, vil også hun kunne genopstille og vende tilbage til Folketinget uden problemer.

Indtil nu har Støjberg været total tavs om sit mulige kandidatur. Indtil dommen i december siger hun intet, men efterlader en sky af usikkerhed.

Der er meget delte opfattelser af, om hun kan betragtes som reel kandidat, men især blandt jyske græsrødder står hendes aktiekurs meget højt og Thulesen Dahl har også svært ved at skjule, hvem der er hans favorit.

Messerschmidt og han overrender ikke hinandens kontorer.

Peter Kofod er også en mulighed, men forventningen er, at han ikke stiller op, hvis Messerschmidt gør det. Han er ikke medlem af Folketinget, men kunne sagtens blive ny næstformand, hvis Messerschmidt vinder.

Det virkelig hårde slag ventes at blive udkæmpet mellem de to ærkefjender, Messerschmidt og Martin Henriksen.

De to har i årevis været på blodig krigsfod, og selv om Messerschmidt vurderes som et væsentlig stærkere kort end Henriksen, vil det sende signaler om fremtidig ballade, hvis Martin Henriksen kandiderer og opnår et pænt stemmetal.

Ligesom ved valget til hovedbestyrelsen. Et godt gæt er, at på et eller andet tidspunkt kommer den ene af dem til at ekskludere den anden fra partiet.

Arkivfoto: Jonas Olufson

Alle i DF er klar over, at der er linet op til et nyt opgør, som betyder, at folketingsgruppens medlemmer plus alle ledende tillidsfolk kommer til at gøre deres stilling op. Hvem støtter de?

Man kan ikke køre igennem formandsopgøret på fribillet. Taberne må indstille sig på, at der kan komme en udrensning, når en ny formand har sat sig til rette. Vinderen tager det hele.

Dansk Folkeparti har fra starten via partiets vedtægter og arbejdsgange været det mest centralistisk styrede parti i Folketinget.

Pia Kjærsgaard ville undgå de pinagtige opgør i Fremskridtspartiet og ’landbytossernes’ forestillinger, som helt erobrede mediefladen.

Derfor har formanden i DF stor magt og partiet organisatorisk bygget yderst centralistisk op. Hvis formanden er stærk, betyder det ro og orden i rækkerne.

Thulesen Dahls problem har været, at han næppe selv oplever, at han de seneste år har fået støtte til at være en stærk formand. Han kunne ikke væltes hverken i gruppen eller partiet, men han kunne slides ned. Og det blev han så.

Andre vil sige, at partiet betalte en høj pris for fejlslagen strategi, for lidt fornyelse. Han lod sig snyde af Mette Frederiksen.

Det var med den baggrundskulisse, Thulesen Dahl i går på pressemødet understregede: ’Jeg er lettet’.

