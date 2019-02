Engell: - Landbruget fremstår som den helt store taber

Selv om klima og miljø er højt på dagsordenen, bliver det næppe et stort politisk problem for regeringen, at landbrugets udledning af kvælstof langtfra er blevet begrænset, som det blev lagt op til i landbrugspakken fra 2015.

Det er i stedet landbrugets troværdighed og omdømme, der har lidt et knæk. Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Landbruget havde lovet frivilligt at skære udledningen af kvælstof med 1451 ton i 2018. Men det blev kun til 12 ton.

- Landbruget fremstår som den helt store taber i den her sag, fordi det i den grad skaber tvivl om, hvorvidt det vil eller kan leve op til de frivillige aftaler, der bliver indgået.

- Der vil sidde politikere i både rød og blå blok, som vil tvivle på, hvad aftaler med landbruget er værd, når man har så lille evne eller vilje til at leve op til dem, siger Hans Engell.

Politisk kommentator Hans Engell. Foto: Tariq Mikkel Khan

Landbrugspakken blev forhandlet på plads under højspændte forhandlinger, og senere endte det med, at Eva Kjer Hansen (V) blev presset til at stoppe som miljø- og fødevareminister på grund af fejlagtige udtalelser om effekten af pakken.

Senere trak hendes afløser, Esben Lunde Larsen (V), sig efter flere kontroverser.

Hans Engell vurderer, at landbruget vil få sværere ved at lande politiske aftaler fremover.

- Der er i forvejen en stor skepsis for landbrugserhvervet på Christiansborg. Det så vi også, da landbrugspakken blev forhandlet på plads efter meget lange og hårde forhandlinger.

- Politikerne vil helst frivillige aftaler med erhverv - også landbruget. Men det her forløb kan betyde, at landbruget fremover får tommelskruerne på, siger Hans Engell.

Han ser ikke sagen udvikle sig til et problem for regeringen og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Ellemann har den fordel, at han først er blevet minister, efter at aftalen var indgået.

- Han kan godt se problemet og er klar til at gøre noget, og en minister med den indstilling har det normalt lidt lettere i Folketinget, siger Hans Engell.