Engell: Løkke bestemmer i SVM-regeringen

Nu har vi set, hvem der bestemmer i SVM-regeringen: Det er Løkke. Mette Frederiksen og Jakob Ellemann havde garanteret, at IS-kvinderne aldrig ville komme til Danmark. Første hold er ankommet. Nu kommer næste og til sidst vel dem alle.

Mette Frederiksen og Jakob Ellemann har atter snydt og bedraget vælgerne.

Husk det til næste valg.

Venlig hilsen

Jens Holm

Kære Jens

Sagen er vel, de tre regeringspartier var dybt uenige. Skule der findes en løsning, måtte nogen give sig. Man har valgt at tage dem hjem med børn og mest tilknytning til Danmark.

Der vil komme retsforfølgelse og måske krav om udvisning. Det tror jeg ikke, der kommer noget ud af.

Så du har da ret: Løkke trak det længste strå.

Venlig hilsen Hans

Tynd parade i Moskva

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Hej Hans

Ved paraden på Den Røde Plads 9. maj så jeg ingen af Ruslands avancerede kampvogne, Armata. Hvorfor ikke?

Det er jo Putins stærkeste hærvåben. Er de også sendt til Ukraine?

Henning Kern, København S

Hej Henning

Jeg lagde mærke til det samme. Svaret er, russerne ikke har ret mange Armata-kampvogne, som er enormt avancerede og dyre. Vi har heller ikke set dem ved fronten, formentlig af frygt for at de falder i ukrainernes hænder.

Til gengæld så du en T34 fra Anden Verdenskrig på Den Røde Plads. Under krigen fremstillede Sovjet 15.690 stk. T-34, og de holder åbenbart endnu.

Venlig hilsen Hans

Karaktermord på Lizette Risgaard

Arkivfoto: Jens Dresling

Hej Hans

Nu er alle gået i selvsving, fordi Lizette Risgaard har klasket et par gutter i røven. Hvis det hele er så forfærdeligt, hvorfor har ingen så gjort noget for længe siden?

Ingen skal fortælle mig, at FH’s formand kan ’håndspålægge’ uden at der snakkes om det, og at uden andre i ledelsen og FH har vidst det. Det virker som stort karaktermord på Lizette.

Svenning Nielsen, København V

Kære Svenning

Vi må gå ud fra, den uvildige advokatundersøgelse, der er besluttet, vil vende alle sten. Undersøgelsen skal jo bruges som grundlag for, at forbundene under FH kan afgøre, om der er tale om ’upassende adfærd’ eller ’sexchikane’.

Altså graden af alvor i sagen, og hertil vil man formentlig også se på, om der kunne have været reageret tidligere.

Venlig hilsen Hans

Har Ellemann for travlt?

Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hej Hans

Hvor klogt er det af Ellemann at styrte fra sygesengen til ti møder ude i landet? Har de ikke lige haft møder med Troels Lund og Lose?

Det er uansvarligt at udfordre sig selv på den måde, så Ellemann beder da selv om det.

Lise-Lotte Christiansen,

Hellerup

Kære Lise-Lotte

Vi må gå ud fra, at lægerne har tjekket ham grundigt og sagt god for, at Ellemann kan køre på i 12. gear.

Jeg undrede mig også, men han har med sin sygdom fået en så stærk advarsel, så man må tro, at de ti møder er korte og koncentrerede, og at han kan komme hjem i sin egen seng bagefter.

Venlig hilsen Hans

