Engell: - Løkke er ved bjergetapen

Hans Engell henviser til Lars Løkke Rasmussens fortid som Rynkeby-rytter, og siger at den nyslåede partiformand er ved bjergetapen

På mange måder er Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator, imponeret over Lars Løkke Rasmussen:

Han har fået maksimal opmærksomhed om sit parti, end inden det havde set dagens lys.

Men nu er det slut med medvind til den tidligere Rynkeby-rytter, statsminister og Venstremand. Løkke har i dag annonceret partiet Moderaterne, der dermed kommer til at dele navn med de konservatives søsterparti i Sverige.

Og nu starter turen opad, lyder analysen fra Engell:

- Han skal hente kandidater. Bygge et program op, og så skal han vise, at partiet er andet end ham selv, siger han.

- Løkke er ved bjergetapen. Det er ikke de lette point, som han skal ud og hente; dem har han taget hjem.

Der er stor forskel på Venstres hovedkontor i Søllerød og Lars Løkkes nye domicil i et industrikvarter i Herlev

Bestået

Hans Engell mener dog ikke, at det er et problem, at Løkke deler navn med svensken:

- Partinavnet er bestået. Det er et godt navn. Jeg synes faktisk, at det er et rigtig godt navn. Det er relativt få danske vælgere, som tænker på de svenske konservative.

- Det fortæller godt, hvor han ønsker at placere sit parti – et parti der vil favne bredt, arbejde over midten og som afviser fløjenes indflydelse på politik.

- Gennem de sidste mange år har udlændingepolitikken fyldt meget, hvordan stiller det ham, at han har valgt et moderat navn?

- At sige udlændingepolitik er ikke længere et mantra. Der er en stor gruppe, der befinder sig i midten af dansk politik.

Tog fejl

- For dem, hvor udlændingepolitikken betyder alt, er der rigeligt med partier: Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, og Socialdemokratiet kan også levere.

- Men han har selv været statsminister for en regering med en relativ stram udlændingepolitik...

- Løkke har som person været under politisk forandring de sidste 30 år. Nu er han der, hvor han selv synes, at det er rigtigt. Han er blevet optaget af at lave noget der samler, siger Engell.

Hans Engell slår dog fast, at Lars Løkke Rasmussens analyse ved valget i 2019, hvor han ville samle Danmark hen over midten var forfejlet:

- Hans analyse var fuldstændig forkert. Han er på den ene side skarp og klar, men han begår også nogle enorme strategiske fejlvurderinger.

- Han troede, at Paludan, Vermund, Enhedslisten ville blive de styrende, og det viste sig at være den forkerte analyse. For valget styrkede i den grad de gamle partier.