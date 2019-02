Engell: Løkke har tabt slaget om en sundhedsreform

En reform af sundhedsvæsnet er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sidste store slag inden et folketingsvalg. Men det slag ser ud til at være tabt.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell på dagen, hvor de politiske forhandlinger om regeringens sundhedsudspil går i gang i Finansministeriet.

- I stedet for at blive en vindersag ser det ud til, at det bliver en sag, han taber, siger Hans Engell.

Lars Løkke har haft svært ved at tage dagsordenen og vinde vælgernes gunst, efter at Socialdemokratiets fremlagde et pensionsudspil.

Hurtigt kom den politiske debat til at dreje sig om nedslidning og pensionsalder, forklarer Hans Engell.

- Det er svært at stille en sundhedsplan over for pensionsalder. Det ene er relativt svært at forholde sig til, mens det andet er let, siger den politiske kommentator.

Samtidig har Lars Løkke Rasmussen måttet bakse med intern uro i Venstre og det faktum, at regionsrådsformændene er stærkt utilfredse med, at planen lægger op til en lukning af regionsrådene.

I stedet for folkevalgte politikere skal forvaltningerne drives af en udpeget bestyrelse.

Inden onsdagens forhandlinger har regeringen justeret i det oprindelige udspil.

Regeringens oprindelige plan var, at kommunerne kun ville få én plads i bestyrelsen inden for de enkelte sundhedsforvaltningers geografiske område.

Men Lars Løkke Rasmussen vil nu sikre 'større kommunal repræsentation'.

- Som jeg ser det, er den overordnede tegning af reformen uændret, siger Hans Engell.

- Kritikken er kun tøet en lille smule op, og regionerne er stadig stærkt kritiske. Så dybest set er Løkke stadig i vanskeligheder med sin plan.

Hans Engell vurderer, at en reform af sundhedsvæsnet i høj grad er en personlig prioritering for Lars Løkke Rasmussen, som er tidligere sundhedsminister.

Blandt andet stod han i spidsen for at indføre kræftpakker, der sikrer hurtig behandling til kræftramte.

- Løkke har været foregangsmand, men her er han kommet til kort, siger Hans Engell.

- Den her plan ligger alt for sent i valgperioden. Han har tidsfaktoren imod sig. Man kan ikke på kanten af et folketingsvalg rulle sådan en stor plan ud og tænke, at den tager vælgerne til sig. Det gør de ikke.