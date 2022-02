Engell: Løkke lægger afstand til blå blok

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Er det interessant, når Lars Løkke tilsyneladende er mere til regeringens planer om udenlandsk arbejdskraft til Danmark, end han er til blå bloks idéer?

Poul Jørgensen, København S

Kære Poul

Ja og nej. Løkke vælger jo den position, han har sagt, hans nye parti, Moderaterne, vil kæmpe for, nemlig den politiske midte og brede løsninger. Men han lægger samtidig afstand til de blå.

Hertil kommer, at Løkke ikke vil deltage i de blå partiers taktiske julelege over for regeringen, hvor man stemmer imod et projekt om at få flere folk ud på arbejdsmarkedet af partitaktiske grunde.

Venlig hilsen Hans

Centrale zoner

Når jeg læser om minksagen, taler man om forskellige zoner.

Kan du ikke forklare præcis, hvad de zoner handler om, og hvad de betyder for sagen?

Judith K. Nielsen, Herlev

Kære Judith

Zonerne er oprettet, efter minkene blev konstateret smittet med corona. Zonerne er inddelt på denne måde:

Zone 1: Farme, hvor der var bekræftet eller var mistanke om smitte blandt mink.

Zone 2: Farme, der lå inden for en radius på 7,8 kilometer fra en smittet minkfarm.

Zone 3: Farme, der hverken lå inden for 7,8 kilometer fra en smittet farm eller havde bekræftet smitte blandt minkene.

Problemerne handler om, hvor regeringen kunne forlange mink aflivet, og hvor der ikke var lovgrundlag.

Der var hjemmel i lov om hold af dyr til at kræve mink i zone 1 og 2 aflivet. Men ikke i zone 3.

Det er, hvad sagen handler om.

Hvorfor vidste regeringen ikke det, og hvorfor forlangte man mink aflivet i denne zone uden et nyt lovgrundlag? Og var det i orden?

Først i december 2020 var der flertal bag et lovforslag, der gjorde det muligt at kræve alle mink aflivet.

Venlig hilsen Hans

Sådan er det!

For nylig talte journalist Anders Langballe om ’mediernes blodrus’, hvor han mente, at journalisterne på Christiansborg hidser hinanden op i blodrus mod politikerne. Mange var enige om, det var en dårlig udvikling.

Så spørger jeg bare: Er det ikke, hvad vi oplever i øjeblikket med Mette Frederiksen og Morten Messerschmidt? Ren blodrus mod dem.

Sigrun Øjvindsson, København S

Kære Sigrun

En statsminister må hele tiden finde sig i kritik, hårde spørgsmål og efterprøvning af alt. Jeg synes også, Mette Frederiksen har fået mange store interviews i aviser og tv, hvor hun har kunnet lægge sine ting og synspunkter frem.

For nylig var der for eksempel interview med hende i fire store aviser.

Messerschmidt er blevet formand i et parti, der har været i borgerkrig og delvist stadig er det. Han må og skal selvfølgelig finde sig i kritiske medier.

Venlig hilsen Hans

