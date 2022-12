Engell måber: Kollaps for åben scene

Kun i Ekstra Bladet

DET ER IKKE BARE en retssag. Det er et 'familieopgør'. Måske ophør.

Opgøret i byretten på Frederiksberg om Morten Messerschmidt og Meld & Feld-sagen handler ikke kun om jura.

Det er DF-familiens kollaps for åben scene. Fra i årtier at være en af landets mest sammentømrede politiske klaner til ikke længere bare at hilse på hinanden.