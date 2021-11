Engell: Man har et standpunkt ...

Da Donald Trump snakkede om en mur mod Mexico, gik verden amok. Men ingen rynker på næsen over et hegn rundt om Letland og Litauen. Det er dobbeltmoralsk, mener Hans Engell

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På det seneste har vi hørt mere og mere om opbygning af en ‘mur’ eller et ‘hegn’, der skal beskytte Letland og Litauen mod indvandring fra øst.

Ikke særligt mange - og slet ikke nogen i Danmark - løfter et øjenbryn over dette. Ovenikøbet tilbyder vi en medfinansiering af hegnet med bidrag.

Nu må du hjælpe mig, Hans ... Hvad skete der, da Donald Trump foreslog/begyndte på NØJAGTIGT det samme for at forhindre indvandring fra Mexico? Så vidt jeg husker, var hele verdens ledere helt oppe i det røde felt - også her i Danmark.

Hvad har ændret sig siden, når intet sker, når det er de baltiske lande?

Er det bare den klassiske: Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt? Eller er det, at når det sker i baghaven, har man en anden holdning?

Poul Cullura,

Hundested

Kære Poul

Jeg er helt enig med dig. Da Trump kom med sit forslag, gjorde han det stærkt provokerende. En mur, som Mexico selv skulle betale. Han bad om ballade og kritik.

Men i alle årene siden er problemerne med illegal emigration blevet stadigt større, og i øjeblikket handler det om et djævelsk politisk spil mellem Letland, Litauen og Belarus.

Og pludselig er det gået op for EU-landene, at Merkels ‘wir schaffen das’ - ’den klarer vi’ - er helt ubrugeligt.

Man har et standpunkt osv. ...

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det gælder om at tælle til 90

Foto: Jens Dresling

Både Inger Støjberg og Mette Frederiksen er hvide som sne.

Støjberg gav ingen ulovlig ordre om adskillelse af asylpar.

Mette Frederiksen anede ikke, aflivningen af alle landets mink var ulovlig.

Foto: Jens Dresling

Vi har endnu ikke hørt departementschefer fra Støjbergs eller Frederiksens ministerier påstå, at deres minister optrådte ulovligt.

Hvis departementscheferne er enige med deres ministre, er den vel i orden.

Forklar mig så lige, hvorfor Støjberg er slæbt i Rigsretten, mens Frederiksen går rundt på fri fod? Er det lighed for grundloven?

Bjarne Frederiksen, Aalborg V

Kære Bjarne

Du er lige lovlig hurtig på aftrækkeren. Støjberg-sagen er undersøgt ved en dommerundersøgelse, og et flertal i Folketinget mente, der var grundlag for en rigsretssag.

Minksagen er kun i begyndelsen af en dommerundersøgelse, og ingen aner, hvordan den slutter.

Men du har da ret i, at i sidste ende handler disse sager ikke så meget om grundlov og ministeransvarlighedslov, men om man har 90 mandater med sig eller imod.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen kender svaret

Foto: Olivia Loftlund

Kan du huske, at kreditforeninger og banker indførte et ’bidrag’ fra alle låntagere til at polstre deres slunkne pengekasser?

Min kreditforening, Nykredit, har lige offentliggjort et overskud på 11 milliarder kroner!

Er ’bidraget’ så stadig nødvendigt, eller er det bare blevet en udgift, folk har vænnet sig til!

Dennis Dyrby, Sorø

Kære Dennis

Jeg har tjekket i Erhvervsministeriet, og de kender ikke svaret.

Det er hvert enkelt pengeinstitut, som selv styrer dette, og det kræver en gennemgang af alle regnskaber i banker og kreditforeninger, hvis man vil kende svaret.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------