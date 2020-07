Engell: Mette F. består med minimælk-forlig

Statsminister Mette Frederiksens indsats i forhandlingerne om de mange EU-milliarder er godkendt, selvom det ikke blev til en stor politisk sejr.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, efter at EU-landenes stats- og regeringschefer tidligt tirsdag morgen indgik en aftale om et EU-budget og en genopretningsfond på samlet 1824,3 milliarder euro.

- Hun kom ikke hjem med en kæmpe sejr, men Mette Frederiksen gjorde en god figur og kæmpede for sine synspunkter, siger Hans Engell.

En såkaldt sparebande bestående af Danmark, Holland, Østrig og Sverige har holdt sammen i kampen for at give lån i stedet for tilskud til coronaramte lande i en såkaldt genopretningsfond.

Banden fik forhandlet tilskuddet ned fra 500 milliarder euro til 390 milliarder euro, hvilket svarer til 2900 milliarder kroner. Modstanderne var mægtige Tyskland og Frankrig.

- Det er ikke en stor imødekommelse af Danmark, men man må retfærdigvis sige, at vi er et lille land i en stor klub, så der var ingen som forventede, at Mette Frederiksen kom hjem med en lang sejrsliste, forklarer den politiske kommentator.

Aftalen betyder formentlig, at den samlede danske EU-regning vokser med omkring 4,5 milliarder kroner om året. Det skyldes til dels, at Storbritannien har forladt unionen. Til gengæld fik Mette Frederiksen forhandlet en rabat på Danmarks EU-bidrag på 2,8 milliarder kroner.

- Danmark har fået en større rabat, men det ændrer ikke på den samlede bundlinje. Det bliver væsentligt dyrere for Danmark at være med i EU, sier Hans Engell.

Mette Frederiksen hæfter sig ved, at 27 stats- og regeringschefer skåler - ikke i champagne, men i juice - over i fællesskab at have skabt et resultat.

Og måske det, at der overhovedet er en aftale, er det eneste at fejre, da substansen umiddelbart er en lidt tynd kop te, vurderer den politiske kommentator.

- Jeg kan godt forstå, de drak juice til det her og ikke champagne. Måske de i virkeligheden skulle have taget en minimælk efter forliget, fordi der ikke rigtig er noget at fejre ud over, at de overhovedet fik en aftale, siger Hans Engell.

- Mette Frederiksen og Danmark ville have en stor ommøblering af EU’s budget – blandt andet på landbrugsområdet – men der er ikke tale om den revolution, som der blev lagt op til, forklarer han.

Undervejs i forløbet havde Mette Frederiksen en fortrolig samtale med den franske præsident Emmanuel Macron, som betegnede Mette Frederiksens (S) kamp for at barbere milliarder af EU's genopretningsplan for 'lidt aggressiv'.

Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, til sine rådgivere, mens han taler i telefon med den danske statsminister, ifølge optagelser, som det franske medie TF1 har offentligtgjort.

Den optagelser viser netop, at Mette Frederiksen har kæmpet godt for den danske sag i EU, vurderer Hans Engell.

- Hvis den danske statsminister formår at få den franske præsident til at banke i bordet, så er det et meget godt tegn, siger han.

Budgettet dækker perioden fra 2021 til 2027. Det skal ifølge EU-traktaten godkendes ved afstemning af EU-Parlamentet.

Desuden skal EU-landenes parlamenter godkende, at man hæver indtægtsloftet midlertidigt.