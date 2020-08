Engell: Mette F. er bekymret

Regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) er bekymret for, at corona-tallene skal stige igen, og derfor går statsministeren nu ud med meldingerne om mundbind

Statsminister Mette Frederiksen og resten af den socialdemokratiske regering er reelt bekymret for, om de skal til at lukke Danmark ned igen.

Det er baggrunden for den voldsomme udmelding fredag aften, hvor statsministeren åbner for brugen af mundbind og samtidig afviser en genåbning af nattelivet.

Sådan lyder det fra Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator:

- Mette Frederiksen er bekymret for at skulle lukke Danmark ned igen, hvis der ikke sker noget.

- Det er helt tydeligt, at der er i regeringens top med Mette Frederiksen og Magnus Heunicke (sundhedsminister red.) er en dyb bekymring for de seneste dages udvikling.

- Selvom smittetallene er lokale og regionale i Danmark ændrer det ikke på, at situationen i Aarhus er virkelig alvorlig.

- Så regeringen er bange for,at vi står over for en voldsom vækst i smittetallene, siger Hans Engell.

Sent fredag aften skrev Mette Frederiksen på Facebook:

'Jeg tror kun, vi har set begyndelsen på brugen af mundbind. Og vi kan som regering ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at indføre det som krav i flere dele af samfundet.'

Lange pressemøder

'Oprindeligt var planen at begynde en åbning - også af de dele her i august. Det er regeringens holdning, at det skal udskydes. Jeg ved, at også kultur- og idrætslivet og hotellerne er under pres. At der andre steder er restriktioner, der gør hverdagen (og indtjeningen) svær. Og jeg forstår til fulde ønsket om klarhed,' skriver hun.

Statsministeren har givet et interview med Avisen Danmark, men ellers kommunikerer hun via Facebook. Ifølge Hans Engell er det et udtryk for, at regeringen er bange for, at pressemøderne er trættende:

- Ved at gå ud på Facebook rammer hun hele markedet i et hug. Hun ved at samtlige medier, politikere og vælgere vil være på i løbet af kort tid.

- De store og forkromede pressemøder har Mette Frederiksen og regeringen valgt at skrue ned for. Det er blevet brugt i så stor et omfang, at der melder sig en vis træthed.

- Corona-krigen er blevet en del af vores hverdag. Måske i ti år. Og derfor må regeringen også overveje deres strategi i forhold til, hvordan de melder ud til offentligheden, siger Hans Engell.