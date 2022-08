Engell: Mette F. har tre muligheder

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du plejer at have et bud på, hvornår der bliver folketingsvalg.

Denne gang er det vel mere enkelt, fordi de radikale har truet Mette Frederiksen med et mistillidsvotum, hvis ikke valget er udskrevet, inden Folketinget åbner i oktober.

Så der er vel ikke så mange muligheder, men hvad siger du?

Leif Christiansen, Herlev

Hej Leif

20. september ville være et godt bud. Så kan Mette udskrive valget i uge 34. Og hvorfor så det?

Jeg mener, hun har tre muligheder: At udskrive valg meget hurtigt i august og få det overstået. Så er der god tid, inden Folketinget åbner.

Annonce:

Men det giver hende ikke megen mulighed for at få afviklet minksagen og sat en socialdemokratisk dagsorden inden valget. Hun vil til gengæld ikke spilde tiden med en masse politisk bavl uden resultater. Efter august er alt skruet ind på valg.

Anden mulighed er, at hun ser stort på den radikales trussel. Vælter de radikale hende (tør de?), får vi en ualmindelig hård valgkamp med den røde blok i ruiner. Så er kaos her - og ikke hos de blå.

Arkivfoto: Jens Dresling

Vælger hun september, kan hun få minkene lidt på afstand og opbygge en platform for valgkampen. Vinder de blå, skal de bruge tid på at finde ud af, hvad de vil.

Vinder de røde, har Mette god tid til at forhandle inden Folketingets åbning, og hun har også tid bagefter.

Regeringen behøver ikke at være på plads, statsministeren (også en fungerende) skal bare holde en åbningstale, og den kan være kort, hvis de stadig forhandler.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det bliver indviklet

Arkivfoto: Finn Frandsen

Annonce:

Hvis Mette F udskriver det valg, de radikale kræver efter sommerferien, hva’ så med finansloven? Den drukner vel så i besværlige forhandlinger om dannelsen af en ny regering - eller hvad?

For ingen har vel lyst til at lave en bred aftale, hvis de selv kan få magten og dermed serveretten i nye finanslovsforhandlinger - efter et valg.

Poul Jørgensen, København S

Kære Poul

Uanset hvem der vinder det kommende valg, kommer de til at inddrage finansloven som en væsentlig del af regeringsforhandlingerne.

De er også nødt til at være enige om for eksempel håndteringen af en ny sygeplejerskekonflikt, enige om håndteringen af redegørelsen om lønstrukturen (født af sygeplejerskekonflikten), de skal være enige om en stribe store emner, som kommer op det kommende år.

Eksempelvis også håndteringen af aftalen med USA om amerikanske ’baser’ i Danmark osv.

Derfor bliver regeringsforhandlingerne langvarige.

Med venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var fagministerens ansvar

Det var Mogens Jensen, der som fødevareminister måtte tage sit gode tøj og gå af. Arkivfoto: Jonathan Damslund

Annonce:

Du svarede en læser, at ’fordi du er justitsminister, er du ikke dermed ekspert i fødevarelovgivning. Det skal fødevareministeren og hans folk være’.

Men var det ikke grundlovens paragraf 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed, og at indgreb i denne kun kan ske ved lov, som Mette Frederiksen overtrådte med minkaflivningerne?

Og bør en justitsminister i al fald ikke kende de vigtigste principper i vor forfatning?

Christian Engel, København N

Kære Christian

Hovedpunktet i sagen var, at regeringen gav ordre om total aflivning af alle mink, selv om der ikke var hjemmel til det i fødevarelovgivningen.

Selvfølgelig har du ret i, at en justitsminister i lighed med den øvrige regering skal kende grundloven og ministeransvarlighedsloven, som man skriver under på ved tiltrædelsen.

Her har det altså handlet om særlovgivning på et ministerområde, og så er det fagministrene, der bærer hovedansvaret.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------