Engell: Mette F. var dødtræt af Brostrøm

Landets statsminister Mette Frederiksen (S) havde ganske enkelt fået nok af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Det er i dette lys, de seneste detaljer om forløbet op til nedlukningen af samfundet skal ses, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

- Mette var dødtræt af Brostrøm. Hun var træt af, at der ikke kom tilstrækkeligt klare meldinger fra sundhedsmyndighederne. Det står stadig tydeligere, og det bekræfter denne historie, siger Engell.

Ignoreret

Ekstra Bladet har fået indsigt i en hidtil ukendt mailkorrespondance mellem Søren Brostrøm og hans chef, departementschefen i Sundhedsministeriet, Per Okkels.

Disse mails afslører, at Sundhedsstyrelsens direktør indtrængende advarede mod nedlukningen af Danmark i timerne inden, den historiske begivenhed blev annonceret 11. marts på et pressemøde af Mette Frederiksen.

Men advarslerne til departementschefen, der er regeringens forlængede arm, blev fuldstændig ignoreret, og Mette Frederiksen gennemførte en omfattende nedlukning af samfundet.

Skar igennem

Ifølge Hans Engell er denne beslutning en direkte konsekvens af, at statsministeren var træt af Bromstrøm.

- Til sidst kommer regeringen til et tidspunkt, hvor den siger, at når sundhedsmyndighederne ikke er indbyrdes enige, og der ikke kommer klare meldinger, så gider vi simpelthen ikke høre mere på Brostrøm.

- Så Mette Frederiksen skar igennem og lukkede. Det var en klokkeklar politisk beslutning. Men hvis man ser på smittetallet og antallet af døde, så må vi konstatere, at Danmark indtil nu er kommet bedre gennem krisen end stort set alle andre lande.

- Derfor tror jeg heller ikke, at den her sag får store politiske konsekvenser. Den bekræfter bare billedet af, at det var Mette, der var corona-generalen - det var ikke Brostrøm eller Mølbak (faglig direktør i Statens Serum Institut, red.), lyder det fra Hans Engell.

