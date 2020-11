Engell: Mink-sag kan udløse storm

Regeringens beslutning om, at alle mink i Danmark skal aflives, kan ende med at blive et stort problem for regeringen.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

Virakken er for alvor startet, efter at regeringen har forsøgt at få gennemført en hastelov i Folketinget, der skal give lovgrundlag for aflivningen uden for Nordjylland.

Dermed også sagt, at der ikke var en lov på plads om det, da regeringen instruerede minkavlere i hele landet om at slå deres mink ned.

- Hvis man har startet masseaflivningen af mink, uden at der har været hjemmel i lovgivningen, så kan det udløse en storm mod regeringen.

- Det er næppe noget, der vælter regeringen, men det kan udvikle sig meget alvorligt, siger politisk kommentator Hans Engell.

Mens han ikke ser regeringen falde på det, så kan fødevareminister Mogens Jensen (S) være i problemer.

- Er der nogle ministre, der har sovet i timen? Hvis jeg var Mogens Jensen, ville jeg da bekymre mig over, om taburetten står helt fast under mig. Han har så sent som for otte ni dage siden været meget skråsikker.

- Så det er en sag, der kan få vidtrækkende parlamentariske konsekvenser. Og derfor går oppositionen selvfølgelig også hårdt til værks, siger Hans Engell.

Onsdag viste en undersøgelse foretaget af Megafon for TV2 og Politiken, at et stort flertal af danskerne er enige i beslutningen om at slå mink ned.

Beslutningen blev truffet på grund af mutationer af covid-19 i mink, der har spredt sig til mennesker. Statens Serum Institut har støttet beslutningen, da nye mutationer kan opstå blandt mink.

Alligevel er situationen blevet kaotisk. Oppositionen anklager regeringen for at bryde loven, og flere støttepartier anklager regeringen for ikke at have handlet hurtigt nok.

Og skal der ydes fuld kompensation til minkavlerne, der allerede i stor stil er i gang med at slå deres dyr ned, kan det også blive voldsomt dyrt.

- Det handler både om politik, penge, om loven er overtrådt, og om en minister har givet forkerte oplysninger. Så det er ikke så underligt, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er kommet ind i sagen, siger Hans Engell.

Hastebehandling Hastebehandling Normalt skal der gå 30 dage, fra et lovforslag bliver fremsat, til det bliver tredjebehandlet og vedtaget. Det står i Folketingets forretningsorden. Hastebehandling af et lovforslag kan dog ske i særlige tilfælde, hvis Folketinget giver dispensation fra de forskellige tidsfrister. Det kan der f.eks. være brug for, hvis der er strejke og regeringen vil stoppe den med et regeringsindgreb – eller ved andre politiske sager, der kræver, at politikerne lovgiver om dem her og nu.



Mindst 3/4 af de stemmende medlemmer skal tilslutte sig dispensation fra tidsfristerne. Der skal altså et ganske stort flertal til at tillade en hastebehandling. Kilde: Folketinget Vis mere Luk

