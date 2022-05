Engell: Nato kan ende i Ukraine

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Kan vi komme i krig med Rusland, selv om vi ikke selv har besluttet det?

Hvis USA beslutter sig for at angribe de russiske panserkolonner i det østlige Ukraine, er USA og Rusland vel i direkte krig, og det trækker vel os og de andre Nato-allierede med?

Svend Kristoffersen,

Vanløse

Kære Svend

Hvis Nato samlet skal drage i krig, kræver det en fælles beslutning fra hele alliancen. Fordi USA går i krig, tvinger det ikke andre lande med uden videre.

Det var jo også langtfra alle Nato-lande, der kæmpede i Irak og Afghanistan.

Men det er klart, at breder krigen i Ukraine sig pludselig, for eksempel fordi Polen eller USA angriber de russiske enheder, vil Nato også stå i en ny situation.

Men der er vi altså ikke - endnu.

Venlig hilsen Hans

Handlingslammet FN

Arkivfoto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvad skal vi egentlig med FN? De udretter absolut intet, men er en stor, overbetalt, korrupt forsamling.

Se bare i Ukraine-konflikten, hvor russerne og kineserne kan bremse for enhver hjælp. Ukraines præsident, Zelenskij, har ret: Nedlæg jer selv.

Lone Zilmer Nielsen, Roskilde

Kære Lone

Jeg er helt uenig.

FN kommer på mange områder til kort, fordi organisationen styres efter samme principper som i 1945.

Men FN har i mange situationer kunnet bruges som kanal for forhandlinger, afsøgning af fredsmuligheder, humanitær bistand og fredsbevarende indsats også med militær. Vi er ikke uenige om, at FN fungerer aldeles utilstrækkeligt, men det er medlemmernes ansvar.

Og så er jeg i øvrigt enig i, at FN er alt for dyr i drift.

Venlig hilsen Hans

Danske Nato-soldater

Arkivfoto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Kan de 800 danske soldater, som er sendt til Baltikum, komme i krig?

Nils Verner Lund

Køge

Kære Nils Verner

Den danske kampbataljon udsendes på anmodning fra Nato og skal bidrage til øget sikkerhed i Letland og dermed det baltiske område.

Det er ikke hensigten, at de skal deltage i krigshandlinger, men det er klart, at hvis Baltikum bliver angrebet af Rusland, vil Nato være i krig og dermed også vores soldater, som på det tidspunkt vil være under Nato-kommando.

Venlig hilsen Hans

Morderisk overfald

Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

Hvordan kan vesten acceptere, at det væbnede overfald på Ukraine, bliver kaldt en annektering?

Jens Pedersen, København V

Kære Jens

Anneksion betyder 'besættelse af statslige landområder ved ensidige eller gensidige erklæringer fra de involverede'.

En forudsætning for en anneksion er frivillighed, fuldstændig underkastelse eller manglende modstandsevne fra den annekterede parts side.

Ukraine bliver ikke annekteret, men er udsat for et forbryderisk, morderisk og brutalt overfald.

Og Ukraines præsident klart har fastslået, så bliver ikke en millimeter af Ukraine frivilligt afstået til Putin.

Venlig hilsen Hans

