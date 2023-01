Kun i Ekstra Bladet

Det var ikke Jakob Ellemanns uge. Starten på de mest ambitiøse forhandlinger i årtier om et nyt forsvarsforlig, var ved at gå i vasken.

Det var ikke meningen, det skulle starte med en krise mellem partierne bag det nationale kompromis og regeringen.

Det var ikke meningen, Ellemann skulle sende de andre partiledere sure ud ad døren med et ultimatum om at sige ja til afviklingen at Store Bededag senest fredag.